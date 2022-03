Noleggio Lungo Termine: le auto più popolari del 2022

Nel 2022 il perdurare dell’emergenza sanitaria – unito alle problematiche derivate dalla carenza di prodotto e ai turbamenti dell’equilibrio geopolitico mondiale – non ha arrestato l’ascesa del noleggio a lungo termine, che già nel 2021 aveva registrato un +18% delle immatricolazioni.

Ma quali sono i modelli preferiti dagli italiani? Secondo i dati di Finrent.it, una delle più note società nel settore del noleggio auto a lungo termine, queste sono fra le auto più popolari del 2022.

Alfa Romeo Stelvio

Il primo Suv della casa del Biscione è sul podio delle auto più noleggiate ormai da tempo. Il motivo? Sotto le linee grintose ma raffinate tutte Made in Italy nasconde una maneggevolezza da auto sportiva.

Jeep Renegade

La più piccola delle Jeep offre un abitacolo spazioso in rapporto con le dimensioni esterne. La altrettanto ampia varietà di scelta fra le versioni a benzina, diesel e ibride la rendono un’auto adatta a tutte le esigenze.

Fiat Panda

L’intramontabile Panda resta sempre nel cuore degli italiani e in cima alla classifica delle auto più noleggiate. A regalarle il primato sono senza dubbio il comfort di guida e la praticità singolari per una citycar.

Cupra Formentor

Prestazioni sportive e tecnologia driver oriented rendono Formentor irresistibile da guidare; comodità e spaziosità la rendono adatta anche per le famiglie. Ad ora è tra le più noleggiate del 2022.

Fiat 500x

Il crossover compatto è super noleggiato per i consumi ridotti e per la praticità adatta anche all’uso cittadino.

Volkswagen Golf

Sportiva nell’aspetto e vivace nella guida, Volkswagen Golf è sul podio delle auto più noleggiate dai giovani. Tra i motivi principali ci sono consumi contenuti e prestazioni eccellenti.

Seat Arona

Il piccolo crossover dal look fresco e giovanile è molto richiesto per la precisione dello sterzo e l'elevata tenuta di strada nonché per una serie notevole di tecnologie in dotazione.

Al di là delle caratteristiche specifiche delle vetture, ciò che più attira gli italiani è la flessibilità e la praticità del noleggio a lungo termine, che permette di godere dell’uso esclusivo della vettura con tutti i servizi di assicurazione, assistenza e manutenzione già inclusi in un unico canone mensile.

Del resto, la formula nasce per ottimizzare i tempi e i costi di gestione dell’auto e per permettere a ognuno di avere l’auto dei propri desideri con un servizio su misura. Ecco cosa si intende quando si parla di guida senza pensieri.