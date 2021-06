Noleggio Lungo Termine Napoli: a chi conviene e perché rivolgersi a Noleggio Semplice

Il Noleggio Lungo Termine è una formula interessante sia per privati che per aziende: permette, infatti, di avere un’auto nuova pagando un’unica rata mensile. Ecco quali sono tutti i vantaggi del NLT e perché sceglierlo anche a Napoli

Viaggiare su un’auto nuova è una garanzia in fatto di sicurezza, di confort, tecnologia e consumi ridotti. Comprarla, però, potrebbe essere poco economico. L’acquisto di un’auto, sia per lavoro che per il tempo libero non risulta conveniente per diverse ragioni. La prima di queste riguarda l’incombenza di scadenze amministrative, come il rinnovo annuale dell’RC Auto – il cui premio potrebbe essere molto alto - o il pagamento del bollo auto. Anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui ha bisogno una vettura, possono essere davvero impegnative da un punto di vista economico.

Noleggiando un’auto a lungo termine bisognerà pagare un unico canone mensile che include anche una copertura completa contro il furto ed eventuali danni o sinistri.

I vantaggi in città di un auto ibrida o elettrica a noleggio lungo termine

Il Noleggio Lungo Termine è interessante particolarmente su auto ibride o elettriche. Nonostante i prezzi di listino per le auto alimentate con motore elettrico di ultima generazione siano molto alti, i canoni di noleggio tendono ad essere molto bassi. A fronte, quindi, di un investimento contenuto e dilazionato nel tempo sarà possibile godere di tutti i vantaggi di un’auto ibrida ed elettrica tra cui: accesso gratuito alle ZTL, esenzione dai blocchi del traffico, parcheggio gratuito sulle strisce blu ed esenzione da bollo e superbollo.

Quali sono i vantaggi fiscali per aziende, liberi professionisti e partite IVA?

Oltre all’indubbia convenienza economica e gestionale, le aziende godono di vantaggi fiscali da non trascurare. I veicoli ad uso prettamente aziendale, come ad esempio i furgoni e le vetture immatricolate N1, permettono di dedurre al 100% il canone di noleggio e di poter detrarre l’IVA sull’anticipo e sul canone. Le auto in uso promiscuo, utilizzate sia per lavoro che per scopi personali, permettono una deduzione del 70%, ed una detrazione iva che arriva fino al 100%

Noleggiando veicoli a lungo termine, inoltre, le aziende potranno diminuire i costi fissi del loro bilancio aziendale, gestendo la spesa riguardante la mobilità complessiva in modo più flessibile e sicuro. Inoltre non sarà necessario stipulare contratti di finanziamento e pagare i relativi interessi per sostenere la spesa.

