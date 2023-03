La pastiera con le arance di Sorrento: la ricetta di Maria Varone

Protagonista l’arancia nella pastiera della pastrychef Maria Varone dell’Hilton Sorrento Palace, per una mattinata docente d’eccezione all’istituto polispecialistico San Paolo di Sorrento.

Ai ragazzi ha illustrato tutti i passaggi che portano alla realizzazione della pastiera napoletana, con un tocco di territorialità: le arance di Sorrento provenienti dalla raccolta in strade e giardini pubblici della città per il progetto di Penisolaverde spa inserito in Sorrento Orange Week.

Tanti i segreti svelati da Maria Varone, a cominciare dalla preparazione della pasta frolla: bisogna realizzare prima una crema con burro, zucchero, bacche di vaniglia e arancia a cui aggiungere uova a filo e poi farina. Dopo il riposo della pasta frolla si passa alla preparazione del ripieno.

Grano passato o intero? In questa ricetta usiamo quello intero. Il secco va messo a bagno e cotto e poi fatto amalgamare con latte, burro e buccia d’arancia, quest’ultima procedura è consigliata anche per il grano già pronto in barattolo, per rendere la preparazione ancor più profumata.

Altro consiglio per la pastiera casalinga: affinché le striscette siano tutte uguali e racchiudano bene l’impasto, ci si può aiutare con una spatola lavorando su pasta frolla compatta per tagliarle e poi è necessario posizionarle premendo sui bordi. In forno: ventilato 170 gradi per 45 minuti, statico 180 gradi per 45-50 minuti.

La ricetta

per due tortiere diametro 34

Pasta Frolla

750 grammi farina Caputo frolla,

375 grammi burro,

300 grammi zucchero semolato,

135 grammi uova intere,

30 grammi tuorlo d’uovo,

2 arance,

1 bacca vaniglia,

aroma Fiori d’arancio,

5 grammi sale.

Ripieno

750 grammi grano cotto,

750 ml latte fresco,

10 grammi burro,

750 grammi ricotta romana,

700 grammi zucchero,

150 grammi cubetti arancia candita,

150 grammi tuorli d’uovo,

2 arance,

1 bacca di vaniglia,

5 grammi sale.