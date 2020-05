Policlinico Federico II, il «children hospital» tra le eccellenze della sanità campana

Ultimo aggiornamento: 18:05

Un «children hospital» tra le grandi eccellenze della sanità campana. Il reparto di pediatria della Federico II è senza dubbio uno dei fiori all’occhiello dell’azienda ospedaliera universitaria. «Abbiamo professionalità di grande respiro internazionale, soprattutto in pediatria ci sono eccellenze che tutti riconoscono - afferma il direttore generale dell’azienda ospedaliera Anna Iervolino - La mia azione di manager è diretta proprio a far venire fuori l’identità di una pediatria di alta specializzazione e di alta complessità quale è la nostra azienda».Un dipartimento dotato soprattutto di una speciale vocazione per la cura delle malattie croniche in età pediatrica, come spiega Riccardo Troncone, direttore UOC Pediatria specialistica: «Dei 2mila ricoveri annuali, 5mila day hospital e 20mila visite ambulatoriali gran parte di queste sono per bambini con malattia cronica. La gestione di un bambino con malattia cronica è complessa e richiede un team multidisciplinare, questo è il motivo per cui nel nostro dipartimento operano dietisti, nutrizionisti fisioterapisti e psicologi».Grande punto di riferimento a livello europeo, la chirurgia pediatrica della Federico II è all’avanguardia nell’utilizzo di tecniche mininvasive e chirurgia robotica. «La nostra chirurgia pediatrica realizza circa 1500 interventi l’anno in pazienti da 0 a 18 anni di cui circa il 60% utilizzando tecniche chirurgiche mininvasive - afferma Ciro Esposito, direttore UOC Chirurgia pediatrica - Noi siamo centro di formazione europeo per la chirurgia robotica e ogni anno vengono chirurghi pediatri da tutta Europa per formarsi presso le nostre sale operatorie che sono le più moderne costruite in Italia».Tra le eccellenze dell’azienda ospedaliera rientra di diritto la gastroenterologia pediatrica, come illustra Annamaria Staiano, direttore UOC Pediatria generale: «Fondata dal professore Salvatore Auricchio, la gastroenterologia pediatrica è ai vertici non solo nazionali, ma soprattutto internazionali con un continuo aggiornamento tecnologico e con un arricchimento di nuovi professionisti, molti di questi formatisi all’esterno. Pratichiamo circa 750 endoscopie pediatriche all’anno ponendoci al quarto posto per numero di procedure che vengono effettuate per anno in centri italiani. Tra pochi giorni inoltre inaugureremo la nuova piastra di endoscopia pediatrica, una delle più high tech del mezzogiorno».