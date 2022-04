Prodotti regionali italiani di eccellenza

Siete in giro per la bella Napoli e all’improvviso vi viene voglia di fare uno spuntino sfizioso, magari in pausa pranzo, a base di specialità campane?

Allora, non c'è dubbio, dirigetevi senza indugio da “Pan’e Muzzarell” in Via Domenico Capitelli numero 14. Sarete accolti da Antonio e Mena e dal titolare Gianni Laezza, uno dei principi del food in città con la ristorazione nel sangue (suoi anche “La Genuina” di Piazza Pignasecca, salumeria e gastronomia e “Cicol e Ricott” di Via Maddaloni).

Il locale è da anni meta ambita sia di tanti clienti affezionati, sia di numerosi vip di passaggio in città, conquistati dalle belle vetrine e dalla qualità dei prodotti, come il cantante e compositore Gigi Finizio, l’attrice Martina Stella, l’allenatore di calcio Gianni Di Marzio e il cantante e attore Peppe Barra, solo per citarne alcuni.

La vetrina colma di prodotti tipici è davvero invitante e spinge subito il potenziale cliente a fare un giro all’interno, giro che non tradisce le aspettative. Partiamo subito con la degustazione di un prodotto di punta, il mitico casatiello napoletano, il pane salato i cui ingredienti sono farina, strutto, formaggio, salame, ciccioli e uova (presente anche quello borbonico con salsicce e friarielli).

Già siamo abbastanza pieni, ma, poiché siamo a Napoli, non possiamo non assaggiare anche la pizza con la farcia di scarola, che, dopo essere soffritta in olio con aglio, olive nere di Gaeta, capperi, pinoli, uva passa e acciughe sotto sale, viene inserita all’interno di una pasta salata a base di farina, acqua e lievito madre.

Essendo vicini a Pasqua, poi, proseguiamo con un pezzo di pizza rustica, alta e compatta con un gustoso ripieno di ricotta e salame e con un altro di pizza con ricotta e carciofi.

Passiamo ai formaggi, con la mozzarella di bufala di un caseificio campano top, quello del “Caseificio delle Rose” di Salvatore Corso, un guru del settore, e la provola di Agerola con fiordilatte di Guida, altro fornitore di spicco di “Pan’e Muzzarell’”, accompagnati da taralli e da fette di pane di San Sebastiano al Vesuvio.

Già che ci siamo, lo abbiniamo anche ai cicoli, accompagnando la nostra degustazione con vini rigorosamente campani come l’Aglianico e il Fiano di Avellino (il titolare, giustamente, ha deciso di valorizzare in toto le produzioni regionali, togliendo dalla carta i vini provenienti dall’estero, puntando non solo su tutta la produzione casearia e di salumi campani ma anche su gustosissime escursioni nelle selezioni dei migliori prodotti regionali italiani alimentari e vinicoli).

Infine, per non sentirsi in colpa, decidiamo di mettere nello stomaco un po’ di verdure, non lessate, naturalmente, ma valorizzate da altri ingredienti. Per farla breve, terminiamo con dei buonissimi involtini di melanzana ripieni di cotto e formaggio, con due pezzi di parmigiana bianca e rossa e con i peperoni imbottiti.

“Pan’e Muzzarell’” è online con una seguitissima e aggiornata pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/panemuzzarell/.

Il profilo Instagram è https://www.instagram.com/pane_e_muzzarell/.

Inoltre, il locale combatte lo spreco alimentare con “Too Good To Go”.