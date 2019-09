RIUNITI A NAPOLI RAPPRESENTANTI DEL MONDO MEDICO, ISTITUZIONI E PAZIENTI PER UN NUOVO APPROCCIO ALLA FIBRILLAZIONE ATRIALE

Oggi a Castel dell’Ovo, l’incontro tra esperti di diverse discipline, per aumentare consapevolezza e conoscenza su una malattia tra le più diffuse, ma tuttora sotto diagnosticata e sotto trattata. In Italia solo il 9% dei pazienti che potrebbero beneficiare dell’ablazione vengono effettivamente trattati, e in Campania tale valore si riduce di circa il 30%.Napoli, 2 ottobre 2019 – È comune e diffusa quasi come ictus e cancro1 eppure è ancora oggi, parliamo della, una patologia che(1-2),(1-2). Oggi a Castel dell’Ovo è in programma undelle varie discipline che lavorano in sinergia per il trattamento della patologia con l’obiettivo di valorizzare l’innovazione in un settore che non solo rappresenta un grave problema di salute per i pazienti, ma anche un onere finanziario critico per il sistema sanitario.L’iniziativa, promossa dalla Divisionedella società- mira a diffondere unaLa Campania rappresenta quindi l’incubatore di un nuovo modo di fronteggiare la fibrillazione atriale e che indica nella– farmacologica o chirurgica – la frontiera più efficace nella lotta ad una malattia che ha un tasso di mortalità del 40% (3) (in nuovi pazienti dopo la diagnosi).Basti pensare che in Italia solo il 9% (4-5) dei pazienti che potrebbero beneficiare dell’ablazione (pari a 107.000) accedono effettivamente al trattamento chirurgico. E la Campania si assesta anche sotto la già bassa media nazionale di circa un valore del 30%4-5 (su 9.829 eleggibili). Dati ancora più significativi se consideriamo che i risultati dellopresentati all’ultimo congresso ESC, il primo trial randomizzato controllato che confronta direttamente l'efficacia dell'ablazione con cateteri a radiofrequenza (RF) rispetto ai farmaci antiaritmici standard (AAD), hanno dimostrato comerispetto ai pazienti trattati farmacologicamente (6).La fibrillazione atriale è caratterizzata da un ritmo cardiaco irregolare e spesso veloce, dovuto prioritariamente ad alterazioni funzionali o danni alla struttura del cuore (7). È una malattia cronica permanente che colpisce 11 milioni di persone in Europa1, ma se ne stima entro il 2030 un aumento del 70 % (8). E’ generalmente correlata all’età: si presenta soprattutto in persone con più di 40 anni (1 su 4; 8 su 10 over 65) e di genere maschile (gli uomini sopra i 40 anni hanno il 13% in più di probabilità di sviluppare la malattia) (1-2), (9-11). I pazienti con Fibrillazione Atriale hanno non solo un maggiore rischio di morte (+46%), ma anche di incorrere in ictus (142%), infarto, insufficienza cardiaca (399%) e disfunzione cognitiva (43%) (12-14).La FA è una malattia che nel 20% dei casi comporta una riduzione delle funzioni15, ma in generale (47%) impatta pesantemente anche sulla qualità di vita del paziente e del caregiver (15-16).Si stima che nei Paesi europei fino al 2,6% delle spese annue totali a carico del sistema sanitario sia associato alla FA: la stima del costo totale per FA per il Servizio Sanitario Italiano è pari a circa 3,3 miliardi di euro (17), che equivalgono a 2,49% della spesa totale. La stima del costo totale nella regione Campania è pari a 263,2 milioni di euro (18).1. Global Burden of Disease Collaborative Network (2016) Global Burden of Disease Study 2016 (GBD 2016) Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2017. Accessed 2018-04-20. Available from http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool.2. Zoni-Berisso M, Filippi A, Landolina M, Brignoli O, D’Ambrosio G et al. (2013) Frequency, patient characteristics, treatment strategies, and resource usage of atrial fibrillation (from the Italian Survey of Atrial Fibrillation Management [ISAF] study). Am J Cardiol 111 (5): 705-711.3. Zoni-Berisso M, Lercari F, Carazza T, Domenicucci S (2014) Epidemiology of atrial fibrillation: European perspective. Clin Epidemiol 6 213-220.4. Report Assobiomedica. Inadeguatezza del sistema di codifica e rimborso delle procedure di elettrofisiologia in italia: identificazione delle criticità e proposta di revisione.5. Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero. Dati SDO 20176. Kuck KH, Lebedev, D., Mikaylov, E., Romanov, A., Geller, L., Kalejs, O., Neumann, T., Davtyan, K., On, Y.K., Popov, S., Ouyang, F. (2019) Catheter ablation delays progression of atrial fibrillation from paroxysmal to persistent atrial fibrillation. ESC Late-breaking Science 2019. Paris, France. August 31, 2019.7. Iaizzo PA (2015). Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices. Springer Science+Business Media, LLC: Switzerland.8. Zoni-Berisso M, Lercari F, Carazza T, Domenicucci S (2014) Epidemiology of atrial fibrillation: European perspective. Clin Epidemiol 6 213-220.9. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D et al. (2016) 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 37 (38): 2893-2962.10. Lloyd-Jones DM, Wang TJ, Leip EP, Larson MG, Levy D et al. (2004) Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. Circulation 110 (9): 1042-1046.11. Heeringa J, van der Kuip DA, Hofman A, Kors JA, van Herpen G et al. (2006) Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J 27 (8): 949-953.12. Odutayo A, Wong CX, Hsiao AJ, Hopewell S, Altman DG et al. (2016) Atrial fibrillation and risks of cardiovascular disease, renal disease, and death: systematic review and meta-analysis. Bmj 354 i4482.13. Boriani G, Proietti M (2017) Atrial fibrillation prevention: an appraisal of current evidence. Heart (0):1–614. Kalantarian S, Stern TA, Mansour M, Ruskin JN (2013) Cognitive Impairment Associated With Atrial Fibrillation: A Meta-analysis. Annals of Internal Medicine. 158 (5_Part_1): 338-346.15. Dorian P, Jung W, Newman D, Paquette M, Wood K et al. (2000) The impairment of health-related quality of life in patients with intermittent atrial fibrillation: implications for the assessment of investigational therapy. J Am Coll Cardiol 36 (4): 1303-130916. Van den Berg MP, Hassink RJ, Tuinenburg AE, van Sonderen EF, Lefrandt JD et al. (2001) Quality of life in patients with paroxysmal atrial fibrillation and its predictors: importance of the autonomic nervous system. Eur Heart J 22 (3): 247-253.17. Ball J, Carrington MJ, McMurray JJ, Stewart S (2013) Atrial fibrillation: profile and burden of an evolving epidemic in the 21st century. Int J Cardiol 167 (5):1807-1824.18. Ringborg A, Nieuwlaat R, Lindgren P, Jonsson B, Fidan D et al. (2008) Costs of atrial fibrillation in five European countries: results from the Euro Heart Survey on atrial fibrillation. Europace 10 (4): 403-411.