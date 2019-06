Salute e social media, la parola ai lettori

Martedì 25 Giugno 2019, 16:41

Postare foto e scambiare messaggi con amici e parenti non è più il primo obiettivo di quanti usano i social media. Oggi, infatti, la comunità virtuale cerca e offre anche moltissime informazioni relative alla salute, anche se spesso queste notizie risultano a dir poco “inesatte” e finiscono per alimentare lo sterminato mondo delle fake news. Un tema molto sentito dalla comunità medica, che non a caso è sempre più spesso coinvolta nel dibattito sull'attendibilità e sulla credibilità di queste news.Uno dei temi di salute che maggiormente si è prestato alla circolazione di fake news è quello dei vaccini. Nel corso degli anni singoli utenti e interi gruppi “no-vax” hanno alimentato il dibattito, spesso anche argomentando le proprie posizioni con studi pseudo scientifici se non addirittura con casi montati o manipolati. I medici dal canto loro hanno risposto con un crescente impegno social, e con l’avvio di importanti campagne informative.Insomma, indagare il ruolo che i social media hanno ormai nella veicolazione delle notizie di salute, ma anche l’impatto che generano sulla vita di ciascuno, non è più un passatempo da “nerd”. Si tratta invece di comprendere un fenomeno di portata gigantesca, destinata a crescere sempre più. Per questo il network editoriale PreSa, il CEIS EEHTA (Economic Evaluation and HTA), coordinato dal Prof. Francesco Saverio Mennini dell’Università Torvergata di Roma, e la Kingston University di Londra hanno promosso un questionario composto da 44 domande sul tema. Un questionario che tutti possono compilare per fornire un quadro più completo sull’impatto che i social media hanno sulle notizie relative alla salute. Rispondendo al questionario ciascuno potrà fare la propria parte, e contribuire alla ricerca. Inoltre, compilando il questionario, i partecipanti riceveranno un vero e proprio premio, un ringraziamento per l’impegno. Cosa? Un buono Amazon dal valore di € 5,00. Dopo aver risposto alle domande, l’importante sarà controllare la mail di conferma e quella successiva con il buono.