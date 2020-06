Sanix – Cloud, il filtro ad ozono che sanifica l’aria da virus e batteri

L’ingegner David Donadello: «Sfruttiamo ciò che la natura già ci ha messo a disposizione»



Sanificazione professionale degli ambienti attraverso un innovativo filtro ad ozono. Con questo obiettivo è nato il brand Sanix-Cloud: dispositivo progettato dall’ingegner Davi Donadello e realizzato dalla Società Atemedical Innovation - guidata da Maria Luisa Spinelli con il supporto tecnico del geom. Pasquale Di Fenza - specializzata nella fornitura di attrezzature elettromedicali a bassa tecnologia; e dalla movi.tech s.r.l. della famiglia Signore, leader nell’assemblaggio e nella progettazione di ascensori. Il dispositivo funziona in modo molto semplice: l’aria che entra nel filtro viene purifica dall’ozono prodotto dal Sanix-Cloud e successivamente viene immessa nell’ambiente dopo essere stata filtrata con i carboni attivi.



Ingegner Donadello come è nata l’idea del Sanix – Cloud?

Tutto è iniziato nei giorni della pandemia quando tutti noi abbiamo avvertito l’esigenza di vivere e lavorare in ambienti salubri. Noi abbiamo intercettato questa necessità e sfruttando ciò che la natura già ci mette a disposizione abbiamo realizzato il Sanix – Cloud: un dispositivo che ci permette di portare l’aria di montagna all’interno degli ambienti. Abbiamo evidenziato che il nostro dispositivo genera aria piena di anioni come quello che respiriamo dopo un temporale.



Dove si monta il Sanix – Cloud?

Parliamo di un dispositivo molto piccolo e compatto che può essere utilizzato comodamente ovunque ma chiaramente è più adatto ai piccoli ambienti. Mi riferisco al vano di un ascensore, ai tornelli di una banca, in uffici non molto grandi, nelle camere delle residenze sanitarie assistenziali, ma anche alle macchine. Il Sanix – Cloud è così piccolo che può essere montato anche sotto al sedile di una vettura. Il vero punto di forza di questo apparecchio è il sensore di ozono: quando la quantità di ozono presente in un ambiente supera una certa soglia, il dispositivo si blocca automaticamente.



E per sanificare l’aria in ambienti più grandi?

Potrebbero essere utilizzati anche due o più Sanix – Cloud per coprire ambienti più dispersivi. In alternativa il nostro dispositivo può essere montato nei pressi delle porte di ingresso di un supermercato in modo da creare una barriera di aria pulita.



Ingegnere perché scegliere la sanificazione con ozono?

La sanificazione con l’ozono da anni è utilizzata nel settore sanitario ed è completamente naturale. Altri sistemi di sanificazione, come quella a mezzo lampade UV, oltre a non essere sicuri, se usati mali rischiano di essere addirittura pericolosi per la salute. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nelle linee guida per la disinfezione e sterilizzazione delle strutture sanitarie, ha inserito l’ozono tra i metodi per la sterilizzazione, con un'ampia valutazione tecnico-scientifica. Anche il Ministero della Salute, nel 1996, ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti.

