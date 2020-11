Scadenze, dall’assicurazione alle bollette: mai dimenticarsene, ecco alcuni consigli

Ogni giorno dobbiamo fare i conti con i diversi impegni della vita quotidiana, dai più banali fino ad arrivare ai più importanti, e alle volte capita di fare confusione. Ad esempio, ognuno di noi (almeno una volta nella propria vita), si è scordato di pagare una bolletta o di rinnovare l’assicurazione. È normale ma, nonostante l’esperienza debba insegnarci ad evitarlo, alla fine si rischia sempre di ricadere negli stessi errori. Per non lasciare indietro le cose più importanti, però, esistono alcuni sistemi e trucchetti che meritano di essere passati in rassegna.

Le spese mensili di casa: occhio alle bollette

Le bollette possono essere viste come una sorta di spada di Damocle che pende mensilmente sulle nostre teste, ma i danni peggiori sono quelli legati alle dimenticanze, con more salate da pagare. Per evitare di scordarsi del loro pagamento è ad esempio possibile scaricare una app per smartphone come Scadenzario Bollette, che ci aiuta a tenere traccia di questo impegno. Una seconda distrazione spesso frequente riguarda le spese di condominio, se si abita in un palazzo. Le applicazioni per telefonino possono in realtà aiutarci a segnare qualsiasi scadenza, quindi valgono anche in questo caso.

Auto, assicurazione e non solo

Per prima cosa, è fondamentale non dimenticarsi di sottoscrivere una assicurazione auto: oggi grazie a siti come quello di Groupama, ad esempio, la polizza si può sottoscrivere anche online, quindi le procedure sono decisamente semplificate. In questo modo si risparmia tempo e si evitano le pericolose procrastinazioni di un impegno così importante. Bisogna poi ricordarsi di altre scadenze fondamentali per il veicolo, come nel caso del tagliando e della revisione, che prevede certi controlli indispensabili per la sicurezza del mezzo. Si parla ad esempio dell’olio, del check delle gomme, dei freni e del motore. Anche qui, app come Wunderlist possono dare una grande mano, in quanto permettono di segnare qualsiasi scadenza o impegno, ricevendo sul telefono degli alert per intervenire in tempo utile.

Altre possibili dimenticanze

La vita è fatta di appuntamenti, non solo con il destino, ma con le persone di tutti i giorni. Per lavoro, per svago o per altri motivi, è sempre il caso di evitare di scordarsi di questi incontri, e qui può essere d’aiuto una app per smartphone come Memospeo, che funziona egregiamente anche con tutte le altre tipologie di scadenze. Poi ci sono pure le tasse da pagare e, nonostante il supporto di un commercialista, è sempre il caso di segnarsi le scadenze, per non dover poi affrontare le multe. Infine, occorre citare anche i vari abbonamenti che (per scelta o per altri motivi) non abbiamo impostato con l’addebito automatico.

Come evitare le scadenze

Delle app abbiamo già parlato: lo smartphone dunque oggi diventa un alleato tecnologico molto prezioso per ricordarci delle scadenze da rispettare. È chiaro comunque che restano validi i promemoria di una volta, quindi quelli cartacei come i post-it sul frigorifero, o il diario dove segnare tutti gli impegni. C’è anche un altro sistema molto utile, ovvero segnare tutto quanto su un file Excel, per avere così una panoramica completa.