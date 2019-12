Scarpe Exton, fascino avvolgente a caccia di nuove avventure

Qualità, manifattura, comodità, design e, soprattutto,: è Exton, calzaturificio italiano 100%, che per la collezione Autunno Inverno 2019/2020 conduce le sue scarpe dentro l’avventura, tra spazi aperti e sterrati, dove la prova di resistenza la fa da padrona.Una prova che le calzature Exton superano brillantemente, e con grande stile. Uno stile casual ma ricco di personalità, coraggioso e mai banale, sempre alla ricerca di nuovi sentieri da scoprire, esplorare, frequentare. L’amore per la scoperta è il filo conduttore di questa nuova. Una collezione che guarda al futuro, ma che affonda le sue radici nel passato, in quella tradizione calzaturiera campana che da oltre vent’anni anima il progetto Exton.È il 1950 quando ad Aversa la famiglia Diana apre un’azienda di produzione artigianale di scarpe. Il progetto del brand prende forma, divenendo via viafirmata Made in Italy.L’ingresso nel Polo calzaturiero Uni.Co., nel 1997, segna la nascita del marchio Exton e l’ottimizzazione di tutte le fasi produttive, per dare maggiore impulso all'impresa.L’accurata selezione dei materiali e dei pellami, di provenienza esclusivamente italiana, è solo uno dei punti di forza della produzione. Il design delle collezioni, le linee e la forma di ogni modello, infatti, sono sviluppati su idee che perseguono principi diExton è un omaggio alle calzatureche guardano sempre all'innovazione delle forme e alla ricerca innovativa di stili e mood da indossare. Con questa mission Exton partecipa alle fiere nazionali e internazionali più importanti, sempre alla scoperta delle nuove tendenze e delle nuove tecnologie improntate alla produzione ed alla definizione manifatturiera di un prodotto che sia realmente di alta qualità.Indossare le scarpe Exton significa avere un prodotto che vanta un rapporto qualità prezzo autentico. Dalla sneaker trendy, giovanile ed informale alla classica autoritaria, di prestigio e formale. Non semplici scarpe, ma comodità, design e, senza dubbio, un modo di essere se stessi in ogni occasione.Nel solco di un’antica tradizione calzaturiera, dunque, Exton resta una delle protagoniste di eccellenza del Made in Campania e del Made in Italy.