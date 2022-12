SEMPRE PIU’ ITALIANI SI AFFIDANO ALLA CESSIONE DEL QUINTO PER RAZIONALIZZARE I PROPRI IMPEGNI FINANZIARI

Un prestito che ti semplifica la vita. Detto così può voler dire tutto o nulla. Un finanziamento sicuramente non può risolvere tutti i problemi ma può sicuramente essere utile in molte situazioni. Si pensi ad esempio a chi ha diversi impegni economici a cui star dietro ogni mese: la possibilità di unificare tutte le rate in una sola, magari anche più bassa della somma di tutte quelle in essere, è sicuramente utile. In Italia sono sempre di più i consumatori che per raggiungere questo obiettivo si affidano alla cessione del quinto, un prestito dedicato ai pensionati molto facile da ottenere e soprattutto comodo da rimborsare.

Questo tipo di finanziamento, dati alla mano, sta conoscendo in questi ultimi anni un livello di diffusione significativo, per una serie di motivi che vi spiegheremo bene.

Per prima cosa è molto facile da ottenere: basta ricevere una pensione superiore alla minima o avere un contratto a tempo indeterminato e non sono richieste garanzie patrimoniali di alcun tipo. Oltre a questo va ricordato che nella valutazione della richiesta di finanziamento non si tiene conto di eventuali segnalazioni in banca dati o disguidi bancari pregressi, quindi l’accesso al credito risulta ancora più semplice.

Lo abbiamo anche definito comodo da rimborsare, perché la rata viene trattenuta e versata direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, mettendo al riparo da eventuali dimenticanze o ritardi nei pagamenti.

Per chi se lo stesse chiedendo, ricordiamo poi che la rata massima non può superare un quinto della pensione o stipendio mensili netti, per questo il finanziamento viene chiamato cessione del quinto.

Come stavamo dicendo in principio, sempre più italiani fanno affidamento a questo prestito per razionalizzare i propri impegni finanziari. Tramite la cessione è infatti possibile estinguere i vari finanziamenti in essere o anche eventuali pignoramenti, se necessario. In questa maniera tutte le rate vengono unificate in una sola, il cui pagamento è più semplice da gestire, anche perché, come già anticipato, è il datore di lavoro o ente previdenziale ad occuparsene.

In alcuni casi è anche possibile pagare una rata più bassa della somma di tutte quelle preesistenti. Qualora la capienza della propria pensione o stipendio lo permetta, è anche possibile ottenere liquidità aggiuntiva, da poter utilizzare a proprio piacimento.

Questa attività di consolidamento del proprio debito può essere svolta sia in maniera tradizionale, incontrando il proprio consulente direttamente in agenzia o in filiale, oppure in maniera totalmente digitale. Esistono infatti procedure che permettono di accedere al credito in totale autonomia, comodamente seduti sul divano di casa propria. Insomma, anche la cessione del quinto, seppur più lentamente rispetto ad altri prodotti come il prestito personale classico, si sta progressivamente adeguando ai tempi, con un processo di digitalizzazione che investe tutti gli operatori di mercato, dai grandi Istituti Finanziari fino al piccolo agente che colloca sul mercato questo prodotto.