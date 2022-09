Sostenibilità e circolarità, un binomio vincente per l’azienda Algeco

In un’economia circolare sempre in via di sviluppo, si punta a creare spazi intelligenti in cui le persone possano lavorare, imparare e vivere, avendo allo stesso tempo un impatto positivo sul pianeta e sulla società in generale. L’azienda Algeco, che appartiene al gruppo Modulaire Group, società di servizi aziendali leader a livello mondiale specializzata in spazi modulari da oltre 60 anni, va sviluppando la strategia di sostenibilità e circolarità attorno a tre pilastri chiave: Ambiente, Sociale e Governance (ESG).

Ambiente

Un vantaggio chiave delle soluzioni studiate da Algeco con la capacità di gestire e ridurre l’impatto ambientale e quello dei vari clienti e fornitori. La natura circolare delle soluzioni modulari, significa che sono completamente riutilizzabili, flessibili e riconfigurabili per garantire che siano utilizzate al meglio, riducendo gli sprechi e massimizzando la loro vita utile. Questa costante attenzione ha permesso di stabilire il cosiddetto modello di transizione e circolare, "Loops Within Loops", che garantisce che la maggior parte del materiale utilizzato nell'assemblaggio delle unità abbia una vita continua, con scarti residui minimi. Il materiale utilizzato dall’azienda Algeco è riciclabile fino al 96%.

Sociale

Le soluzioni modulari progettate dall’Algeco hanno uno scopo anche sociale perché creano spazi intelligenti in cui le persone lavorano, imparano e vivono. Per farlo in modo efficace, è necessario ascoltare, coinvolgere e lavorare in collaborazione con i vari clienti, dipendenti e con le comunità in cui si opera. Questa collaborazione si estende attraverso iniziative come gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs) e il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), allineando le azioni per fornire valori condivisi a livello globale per le persone e il pianeta. Lavorando insieme alle comunità locali e ai responsabili del cambiamento internazionale, si sta raggiungendo una differenza positiva per le infrastrutture che soddisfano le mutevoli esigenze della società.

Governance

Sostenibilità ed ESG sono diventati i temi centrali in tutti i settori della vita, della politica e della finanza. L’Algeco è concentrata sulla crescita e sul successo dell’ attività per cui occorre condurre gli affari in modo etico, tenendo conto degli obiettivi ambientali e della comunità.

Il team esecutivo e il consiglio di amministrazione del Gruppo Modulaire, di cui fa parte l’Algeco, dispone di strutture di governance forti e solide ,ma c'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere obiettivi più ambiziosi.

L’assemblaggio delle strutture

Il servizio offerto da Algeco è sempre basato sullo studio delle varie necessità, la progettazione e la pianificazione dell’assemblaggio delle strutture. Tutte fasi importanti che vanno svolte con competenza e precisione per soddisfare le esigenze del cliente e fornire un ottimo rapporto qualità-prezzo. L’approccio alla circolarità consiste nel ridurre al minimo il consumo di risorse, ridurre gli sprechi e massimizzare il valore creato operando all'interno del maggior numero possibile di "circuiti circolari"