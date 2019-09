Martedì 17 Settembre 2019, 16:00

Il metodo Gauss Jordan è un sistema matematico per il calcolo del rango di una matrice. È un metodo «a scalini», simbolo di una scalata, quella verso il successo. È così che nasce GJordan Srl, società di formazione e consulenza nata a Napoli nel 2016. «Nel nostro caso la scalata è verso un lavoro nelle più grandi aziende», dice Mattia Della Rossa, 39 anni, socio fondatore di GJordan. E i numeri confermano un’altissima percentuale di successo: «Su 1000 studenti che abbiamo avuto dal 2016 a oggi, il 90% lavora già presso grandi enti», dice Della Rossa fiero del risultato. La mission dell’azienda è quella di offrire ai propri clienti, enti pubblici e privati, formazione, coaching e consulenza di qualità. Così JGiordan organizza ogni anno corsi dedicati alla formazione di personale qualificato all’utilizzo del sistema Sap, un software gestionale e contabile per le aziende.GJordan nasce da una grande passione del suo fondatore Mattia Della Rossa, un matematico con la passione per l’insegnamento. «Tengo corsi da quando avevo 20 anni. Ho insegnato presso enti pubblici e privati e Università. Nel 2006 sono stato assunto dalla Deloitte e lì uno dei manager mi propose di fare corsi di formazione. Così è nato un amore». La particolarità dei corsi di JGiordan è la grande praticità. «Tutto ciò che apprendono i ragazzi avviene in maniera pratica – continua il formatore – perché alla fine del corso devono essere in grado di sostenere un colloquio di lavoro tecnico. Con l’aula cerco di far nascere una certa empatia. Vivo nell’aula e mi piace starci e spesso capita che ex allievi tornino qui per chiedermi consigli o per essere guidati».Due anni fa la JGiordan ha dato vita all’ Academy Sap, un corso intensivo di 164 ore che tocca numerosi moduli del sistema, non solo finance e Mm. «In questo modo garantiamo alle aziende che ci chiedono i curricula dei nostri ragazzi di trovare personale altamente qualificato su più fronti», dice Della Rossa. «In aula diamo ai ragazzi la possibilità, attraverso l’istallazione del software sui propri pc, di potersi esercitare qui e comodamente a casa», spiega Marcella Sandullo, tutor Sap. Oltre alle esercitazioni pratiche in aula si svolgono le lezioni frontali, principalmente su due moduli, Mm, la logistica e Fi, la contabilità. «La cosa che ci distingue rispetto ad altri enti di formazione è l’empatia che riusciamo a creare con i nostri alunni – continua la tutor - Il nostro ruolo non è quello di tutor semplice che entra in aula e inizia a spiegare ma cerchiamo di seguire il ragazzo passo dopo passo, dal momento in cui entra in aula e inizia a prendere confidenza con il software fino alla fine, quando esce da qui e approda al mondo del lavoro».Punto di forza di JGiordan è il metodo creato da Mattia Della Rossa che prepara i ragazzi secondo le esigenze delle aziende. «L’empatia che Mattia crea in aula riesce a portarla anche con i nostri contatti aziendali – dice Anna Abenante dell’amministrazione – Le aziende sanno come formiamo i ragazzi in modo tecnico e pratico. I nostri allievi vengono accompagnati dalla scrittura del curriculum a una giusta presentazione alle aziende tramite le prove di colloquio con Mattia che riesce a tirare fuori dai ragazzi tutti i loro punti di forza». La maggior parte dei clienti di GJordan sono società di consulenza specializzate nel mondo Sap tra cui anche le big four. «Gli allievi si rivolgono a noi perché sanno che qui trovano da un lato un ente formativo di un certo livello – conclude Abenante – dall’altro un ambiente informale che li aiuta a creare davvero qualcosa di concreto».