Martedì 16 Aprile 2019, 08:00

Una tradizione gastronomica lunga quasi 30 anni. Dal 1991 la pasticceria Di Dato, con sede in via Brigadiere D'Anna 116, ad Angri, delizia i suoi clienti con i migliori prodotti della scuola culinaria partenopea. Con la Pasqua ormai alle porte, Gerardo Di Dato, titolare dell’attività e maestro pasticciere, ha deciso di svelare alcuni trucchi per realizzare il dolce pasquale per antonomasia: la pastiera. Dagli ingredienti necessari e le giuste quantità, fino alle corrette tecniche di preparazione della farcitura e della pasta frolla, con i preziosi segreti di Gerardo chiunque quest’anno potrà preparare una perfetta pastiera napoletana.