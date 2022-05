“Le ricette della tradizione. La Dieta Mediterranea in tavola”, il segreto della pasta e fagioli

I profumi e i sapori di una volta, quelli delle cucine delle nonne, tramandati di generazione in generazione, sono sempre più attuali. L’importante è cucinare scegliendo prodotti sempre freschi e di qualità, nel rispetto della stagionalità e contribuendo in questo modo ad uno stile di vita sano e al proprio benessere.

Sono i cardini della dieta mediterranea, tematica protagonista del volume “Le ricette della tradizione. La Dieta Mediterranea in tavola”, a cura di Sole365. Un libro in cui i ricordi personali dei dipendenti si trasformano in ricette attuali, con tanto di accorgimenti e suggerimenti per ottenere “il piatto del cuore”. Da venerdì e fino a domenica 29 maggio arriva al Centro Commerciale Neapolis (via Argine, 380 – ingresso Porta del Carmine) anche la mostra Le ricette della tradizione. La Dieta Mediterranea in tavola promossa da Sole365, dopo il grande successo ottenuto a luglio al Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi e poi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ad inaugurare la mostra è stata una degustazione mediterranea con prodotti locali, che ben raccontano la storia alimentare. Per i bambini ci sarà un laboratorio creativo basato sulla scoperta delle materie prime. Gli chef Gianluca Lenti e Luigi Paparone realizzeranno appositamente per la cucina di Sole365 una delle ricette della tradizione raccontate dai collaboratori di Sole365 nel testo: pasta e fagioli.

Un piatto della tradizione rurale italiana, che esalta le tipicità del territorio, riporta ai sapori di una volta e li attualizza, strizzando l’occhio al benessere e alla Dieta Mediterranea, osservata, descritta e praticata dai coniugi Margaret e Ancel Keys nel borgo marinaro di Pioppi, in Cilento.

Il consiglio per la ricetta è di usare una pasta di piccolo formato come i tubetti e preferire l’utilizzo di erbe aromatiche come rosmarino e salvia, che unite a peperoncino e aglio donano al piatto il giusto mix di profumi esaltando il gusto dei fagioli. Per la scelta dei legumi vanno bene sia i fagioli cannellini sia i borlotti in base alle preferenze personali.

Il libro, così come la mostra promossa da Sole365, mirano ad avvicinare il pubblico a corretti stili di vita e alla più approfondita conoscenza dei prodotti che si trovano tra gli scaffali dei reparti. Non a caso di recente Sole365 ha anche ottenuto il premio CX Store Award come miglior reparto ortofrutta per clientela soddisfatta. Un riconoscimento annuale, attribuito alle insegne con il maggior numero di clienti soddisfatti, che viene assegnato sulla base dell’indagine CX Store realizzata da Amagi, la società di ricerche di mercato specializzata in servizi analitici per il marketing dell'industria e della distribuzione. La rilevazione si impegna a fotografare a livello nazionale, per aree e per reparti, il giudizio reale di 10.299 responsabili d’acquisto intervistati, che per il 2022 hanno attribuito a Sole 365 questo prestigioso riconoscimento.