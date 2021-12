Su Arredare Moderno Driade, il laboratorio estetico dei mobili

Driade su Arredare Moderno: ecletticità, eleganza e versatilità

Arredare moderno, l’e-commerce per la casa moderna

Arredare Moderno è da oltre 10 anni l’e-commerce per eccellenza e il punto di riferimento per l'home design. Su Arredare moderno è possibile trovare l’idea giusta rispetto alle esigenze più raffinate, per un arredamento moderno ed al tempo stesso elegante e raffinato, naturalmente Made in Italy. Le proposte di Arredare Moderno sono in continuo e costante aggiornamento per essere lo specchio perfetto delle tendenze del momento.

Design, materiali innovativi e nuovi accostamenti di colore: Arredare moderno è considerato uno dei più grandi punti di riferimento nell’arredamento Made in Italy. Attraverso i marchi più prestigiosi, l’e-commerce Arredare Moderno è una vera e propria fonte di ispirazione per l’arredo casa e non solo.

Driade, il laboratorio estetico dedicato ai mobili e all’arredamento

Il marchio Driade comprende mobili per la casa, il giardino e gli spazi collettivi. Oggetti d’arte e d’uso quotidiano nati dal desiderio di introdurre una certa sperimentazione nella serializzazione del prodotto industriale. La ricerca della creatività in ogni prodotto costituisce il senso stesso dell’impresa. Driade riesce a dar vita a prodotti dalle caratteristiche uniche ed originali: eclettici, stravaganti, eleganti, senza tempo e soprattutto gioiosi, vivaci.

Driade è un vero e proprio laboratorio estetico dedicato ai mobili e all’arredamento. Nasce in Italia nel 1968. È il brand che riesce a realizzare tutti i desideri di chi vuole arredare casa con originalità con una visione assolutamente innovativa, sempre aperta al futuro.

L'attività aziendale di Driade mira a rispettare la tradizione secolare delle arti e dei mestieri, a sperimentare e ricercare nuovi prodotti e materiali, a stabilire i principi della contemporaneità e dell'avanguardia. Driade, dunque, è orientata ad un pubblico piuttosto vasto e alla ricerca di novità eclettiche.

L’azienda Driade, oggi come ieri, ama osare ed esce fuori dagli schemi proponendo poltrone, divani moderni, tavoli da giardino, porta tv, accessori cucina, accessori tavolo, lampade e complementi d’arredo, librerie e molto altro ancora, sempre alla costante ricerca del bello, tra arte moderna e richiami al passato.