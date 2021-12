Test Covid per un Natale sereno: Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia, al fianco delle famiglie anche durante le Feste

Presso tutti i Centi del Gruppo la garanzia di un servizio efficiente, sicuro e rapido

Lo sappiamo bene: le luci di Natale non possono dissipare l'ombra del Covid che incombe ancora sulla nostra quotidianità. E ancor più in tempo di panettoni e brindisi, ritrovi con amici e parenti, abbracci e cori natalizi... prevenzione e controllo divengono essenziali. Proprio per vivere in serenità le occasioni di convivialità che ci aspettano ed evitare un Natale all'insegna delle restrizioni, presso tutti i centri Lifebrain – Gruppo Cerba HealthCare Italia, anche nel periodo delle Festività natalizie, è possibile effettuare i test Covid.

Semplici e non invasivi, ecco i test a cui ci si può sottoporre per prevenire fastidiose “complicazioni natalizie”:

Test antigenico rapido: il tampone rapido permette di verificare gli antigeni del virus Covid in meno di mezz’ora, indicato a tutti coloro che necessitano indicazioni immediate sulla presenza del virus nell’organismo. In caso di positività, sarà necessario comunque sottoporsi a un tampone molecolare.

Tamponi molecolari: Gold Standard per la diagnosi di Covid, prevede l’esecuzione di un tampone nasofaringeo, rilevando la presenza del virus mediante analisi molecolare. Indicato in caso di sintomi conclamati o per tutti coloro che, pur senza sintomi, possono però essere stati esposti al virus.

Test Anticorpi Neutralizzanti: un semplice prelievo di sangue permette di misurare la risposta immunitaria al Covid, sia dopo aver contratto l’infezione che a seguito di vaccinazione. È quindi destinato a soggetti già vaccinati con seconda dose da almeno 10-15 giorni o a soggetti che hanno contratto il virus e sono guariti da almeno 7-10 giorni.

Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia è uno dei più grandi Gruppi di diagnostica di laboratorio, presente in 46 nazioni, con oltre 10mila collaboratori e più di 35 milioni di pazienti assistiti ogni anno, presente anche a Napoli e provincia.

Presso qualunque Centro Lifebrain- Gruppo Cerba HealthCare Italia è possibile affidarsi a professionisti sempre vicini al paziente e a tecnologie di ultima generazione, per effettuare in totale sicurezza e rapidità i test covid, usufruendo della prenotazione online e della possibilità di ricevere i referti in tempi brevi e direttamente sul proprio smartphone.

Quello di Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia è un servizio garantito in tutti i laboratori del Gruppo, anche durante le festività.

Per scoprire gli orari e il centro Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia più vicino a te, o per prenotare online, clicca qui o visita il sito lifebrain.it