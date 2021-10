Tutor Up: per costruire insieme un grande futuro

Professionalità, competenza e qualità dei servizi

La motivazione alla base della preparazione

Tutor Up è una società nata nel 2012 da un’idea dell’Ing. Gaspare Serroni specializzata nella preparazione degli studenti ai test di ammissione alle facoltà di Medicina, Odontoiatria, professioni sanitarie e più in generale a tutti i corsi che prevedono accesso a numero chiuso.

La società campana, nello spirito di offrire i propri servizi non solo agli studenti con un alto profilo formativo pregresso, ma anche a chi si approccia alla preparazione con maggiori lacune, affida la selezione dei propri allievi ad un colloquio motivazionale con la referente didattica, la Dott.ssa Loredana Caruso: viene ammesso ai corsi solo chi è realmente motivato e pronto ad intraprendere l’impegnativo percorso formativo annuale che implica anche dei periodi intensivi nei mesi estivi.

La preparazione si basa su tre livelli didattici: uno studio individuale prima delle lezioni, un approfondimento teorico in aula completato da esercitazioni e simulazioni specifiche ed un supporto individuale quotidiano attraverso tutoraggi personalizzati. Uno dei punti di forza è proprio la capacità di seguire gli allievi in maniera puntuale e continua, supportandoli dal punto di vista didattico e psicologico, oltre che nelle fasi cruciali della scelta della facoltà e degli adempimenti necessari alle iscrizioni ai concorsi.

L’Ing. Serroni (autore di un manuale di Chimica e co-autore di uno di Logica, specifici per i test di ammissione universitaria) sopraintende a tutte le fasi del processo formativo, supporta gli studenti individualmente, tiene personalmente le lezioni di logica e chimica. Il team didattico è completato da docenti di estrazione universitaria e dai Tutor Junior, ex allievi particolarmente meritevoli entrati a far parte dello staff per assistere e consigliare i neo corsisti.

Tutor Up ha già avviato i nuovi corsi in presenza organizzando, nel rispetto delle norme vigenti, mini gruppi di studenti ed è pronta ad un percorso di didattica a distanza qualora le esigenze lo rendano necessario e per coloro che preferiscano tale modalità.

Una fase dei Test Day, incontri collettivi di simulazioni ed orientamento dedicate agli allievi dei corsi annuali