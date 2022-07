Tutto quello che c’è da sapere sul prestito personale

Prestito personale: come richiederlo e come dare una svolta alla propria vita

Con i tempi che corrono siamo sempre alle prese con mille spese diverse.

Basta pensare alle cose che appartengono al quotidiano, alla vita di tutti i giorni, e che possono riguardare la casa, l’auto, gli studi dei nostri figli, imprevisti di varia natura e via dicendo.

Insomma, siamo sempre a un passo dal cambiamento ma non ci sembra mai il momento opportuno per realizzarlo sul serio.

È in questo caso che può venire in nostro aiuto un prestito personale che, a tutti gli effetti, diventa uno strumento che può consentire di aprire la porta al cambiamento, proiettandoci verso il futuro.

Richiederlo con Santander Consumer Bank è molto semplice e servono solo pochi minuti: basta specificare la finalità, l’importo, la rata e inserire i dati della banca di riferimento con il proprio IBAN. Tutto potrà essere svolto online e si potrà seguire lo stato e l’avanzamento della richiesta via mail, previa firma digitale.

Prestiti online, veloci e sicuri

Scegliere i prestiti online, invece che rivolgersi fisicamente a una filiale bancaria, può avere molti vantaggi.

Con Santander Consumer Bank, per esempio, si potrà fare affidamento a un’interfaccia grafica che guiderà l’utente, passo dopo passo, nella richiesta. In questo modo il tempo speso per effettuare l’operazione è sicuramente inferiore.

Tutti i passaggi potranno essere eseguiti utilizzando semplicemente il proprio smartphone, da qualsiasi luogo e a qualunque ora e giorno, dal caricamento dei propri documenti fino alla firma del contratto.

Inoltre, non è necessario aprire un conto corrente. E ancora più smart, si potrà monitorare il finanziamento tramite l’area riservata del sito o dalla propria App.

Cosa sono TAN e TAEG e altre informazioni utili

Quando si richiede un Prestito online, è necessario approfondire alcune informazioni. Che cosa sono, ad esempio, TAN e TAEG?

Il TAN, Tasso Annuale Nominale, è l’interesse annuo, richiesto da un creditore, che viene calcolato sul prestito e viene espresso in percentuale.

Il TAEG, invece, è il Tasso Annuo Effettivo Globale e indica il costo totale del prestito. Il TAEG include tutte quelle spese obbligatorie, necessarie alla richiesta del prestito e all’apertura della pratica e che riguardano le polizze obbligatorie, i costi delle operazioni di pagamento, i costi di gestione, e il mantenimento attivo di eventuali conti correnti.

È anche possibile, al momento della sottoscrizione del prestito, richiedere una polizza assicurativa. La richiesta non è obbligatoria.

Altre utili informazioni per valutare la convenienza di un prestito personale sono sicuramente il tasso di interesse che dipende molto da fattori come l’importo del prestito, la durata, la finalità etc.

Nel valutare un prestito bisogna poi tenere conto delle eventuali spese obbligatorie come quelle di istruttoria che riguardano la gestione della pratica e i controlli necessari alla sua apertura; o, se previste, le spese assicurative che ci tutelano in caso di situazioni particolari, come dicevamo prima.

Il piano di ammortamento riguarda, invece, tutti quegli aspetti più gestionali del prestito, come la durata e le rate.

Il TAEG quindi, come dicevamo poc’anzi, includendo tutte quelle spese obbligatorie alla richiesta del prestito e all’apertura della pratica, può essere una variabile importante da tenere in considerazione per confrontare cosa ci propongono diversi enti finanziari.

Insomma, richiedere un prestito online è veramente semplice se ci si rivolge all’istituto giusto e, soprattutto, potrà aprirci una serie di cambiamenti importanti che potrebbero segnare una svolta, piccola o grande che sia, per il nostro futuro.