Un nuovo store Zoomiguana a Napoli in zona Chiaia

Grande festa per l’inaugurazione in via Crispi 130

A Napoli, venerdì 9 settembre, c’è stata l’inaugurazione del nuovo store Zoomiguana in via Crispi 130, in zona Chiaia (il secondo a Napoli, l’altro è in via Santa Brigida, 34).

A documentare le emozioni e le impressioni delle persone presenti all’evento i microfoni di Radio Marte e le telecamere di We Can Dance e Canale 8.

“Infiniti scenari, infinite storie, infinita passione” è il claim filo conduttore alla campagna di lancio del nuovo store.

Per l’occasione è stato realizzato un video d’animazione, a metà tra cartoon e realtà, basato su quattro ambientazioni con le relative specie animali (Amazzonia, Deserto del Sudan, Hawaii e Giappone). La comunicazione ha coinvolto anche le strade e alcune delle principali stazioni funicolari di Napoli (Piazza Fuga, Augusteo, Parco Margherita, Cimarosa), attraverso una campagna affissionale ad alto impatto (Station Domination), declinazione 2D del video d’animazione, nell’area interna delle stazioni. Per vederlo, clicca qui

Per chi ne sente parlare per la prima volta, Zoomiguana è più di un semplice store per animali: è il più grande spazio dedicato agli animali domestici presente in Campania e in Puglia, nato dall’impegno e dall’ “infinita passione” del fondatore Antonello Catania

Un piccolo zoo a portata di mano, con una grande varietà di specie viventi, tra cani, gatti, pesci d’acqua dolce e marina, uccelli, piccoli mammiferi, rettili e anfibi; ma non solo.

Da Zoomiguana, gli esperti presenti nei punti vendita offrono assistenza specialistica al cliente, consigliandolo non solo nella scelta del pet più adatto alle proprie esigenze, ma supportandolo nelle fasi pre e postvendita e garantendo numerosi servizi.

OLTRE LO STORE C’È DI PIÚ: I MOLTI SERVIZI DI ZOOMIGUANA

Oltre alla presenza di sezioni dedicate a cani e gatti, piccoli mammiferi, rettili, uccelli e acquariologia, Zoomiguana mette a disposizione i migliori mangimi e accessori per la cura e la gestione dei pet (circa 5000 referenze), un’elegante pet boutique con un’area riservata alla toelettatura (dove poter letteralmente coccolare i propri cani, tra lavaggio, spazzolatura del manto, taglio di pelo e unghie, pulizia di orecchie e occhi) e una dog spa, a disposizione dei cuccioli con problemi dermatologici, che possono beneficiare anche dell’ozonoterapia, che stimola e rigenera i tessuti favorendone la cicatrizzazione.

Inoltre, Zoomiguana offre consegna a domicilio dei prodotti, assistenza in sede e a domicilio per l’allestimento di acquari, laghetti artificiali e terrari, e le amorevoli cure della propria clinica veterinaria, la Zoomivet , i cui veterinari, esperti in animali domestici ed esotici, si occupano non solo di medicina di base, ma anche di radiologia ed ecografia, neurologia e chirurgia. Zoomivet è anche dotata di un reparto di degenza per gli animali che necessitano di ricovero pre e postoperatorio.

Infine, Zoomiguana dà la possibilità agli “Amici degli Animali” di sottoscrivere la Fidelity Card e partecipare alla raccolta punti, che offre numerosi vantaggi e l’accumulo di punti convertibili in buoni spesa.

A partire dal giorno di inaugurazione fino al 30 settembre, i clienti possessori della Fidelity Card possono usufruire di uno sconto del 20% su tutti i prodotti, a fronte di una spesa minima di 20 € (animali esclusi), esclusivamente presso il nuovo store di via Crispi 130, Napoli.

Un vero e proprio viaggio alla scoperta del mondo animale