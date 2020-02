Un pizzico di “Forma e “Colore” nella vittoria di Diodato

“(…) Grazie ad Agostino Amore che metteva il suo cognome in quel filo di trucco che mi rendeva presentabile anche quando ero stanchissimo”. In queste poche ma intense parole, affidate alla sua pagina Facebook, c’è tutta la gratitudine del vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.Diodato, trionfatore della settantesima edizione della kermesse più famosa d’Italia, ha voluto così omaggiare pubblicamente l’estro, la professionalità e l’esperienza di Agostino Amore, parrucchiere e make-up artist, che per tutta la durata della sfida canora ha curato il look e l’immagine del cantante. Una partecipazione sicuramente stancante (tante le serate, infatti, a tirar tardi nel backstage dell’Ariston) ma così appagante, costruttiva e prestigiosa che Agostino Amore ha ancora in circolo l’adrenalina di questa sua partecipazione, resa possibile grazie alla lunga e consolidata collaborazione con Paolo De Maria e Patrizia Anno nonché alla fiducia che il cantante Diodato ha riposto nelle sapienti mani del parrucchiere napoletano (che già aveva avuto modo di seguirlo anche lo scorso anno, quando si era esibito in coppia con Ghemon, cantante in gara seguito dallo stesso Amore).Agostino, però, non raggiunge da solo certi traguardi: suo, è infatti, l’incarico di portare nel mondo dello show business il brand “Forma e Colore”: era il 2004, infatti, quando Agostino e Genny Ronchi, hanno condiviso la loro venticinquennale esperienza del settore creando questo innovativo marchio ed insieme all'altro socio - Maurizio Sparano - hanno unito le forze per concretizzare un sogno fatto di amore e passione per la propria professione. Sono nati così, nel cuore di Napoli, i due saloni di bellezza e il centro estetico a marchio “Forma e Colore”: parrucchiere uomo/donna, estetica e make-up, tatuaggi sono i settori in cui i tre soci e lo staff mettono le loro competenze a servizio della clientela: mentre Genny si occupa di capelli, trucco e tatuaggi e Maurizio di capelli all’interno dei saloni, Agostino cura anche gli eventi esterni.Una gioia condivisa quella di quest’ultima partecipazione sanremese, coronata, per giunta, con la vittoria proprio del cantante seguito, che ha contagiato anche tutta la clientela dei saloni, fiera di poter affidare a uno staff così pronto e preparato la cura della propria immagine.Primo Salone: Via Consalvo Carelli n°33 - Tel. (0815781738)Secondo Salone (con centro estetico): Via Francesco Giordani n°38 - Tel. (081663592)Martedì-Sabato orario continuato 7-19 (Da Aprile apertura anche di lunedì) Chiuso DomenicaSi riceve anche su appuntamento.