Viaggi a chilometro zero: “Viaggia quasi Gratis” sbarca anche a Pompei

Lunedì 30 Settembre 2019, 20:00

Viaggi a chilometro zero: ovvero dimezzare la filiera e avvicinare sempre di più il viaggiatore alla meta. È l’intuizione di due giovanissimi imprenditori che rende accessibili a tutti anche le vacanze più ambite. Antonio Ventimiglia, meglio conosciuto come Anthony, ha solo 28 anni e insieme alla fidanzata 27enne Nancy Busiello, ha deciso di investire su Napoli e sulla sua provincia. Partiti dal rione de “L’amica Geniale”, i due ragazzi sono un esempio di come è possibile fare impresa al Sud. Un risultato, quello che hanno raggiunto rimboccandosi le maniche, che oggi permette a oltre trenta giovani di avere un contratto di lavoro. «Abbiamo scelto di valorizzare la nostra terra aprendo qui le nostre filiali – racconta Anthony – sarebbe stato molto più semplice andare al Nord e lavorare, ma abbiamo preferito creare qui impresa per aiutare altri giovani come noi». E proprio come un viaggio da percorre a tappe, passo dopo passo, Antony e Nancy insieme hanno aperto la quarta filiale di “Viaggia quasi Gratis”. Dopo Napoli, Torre del Greco, Giugliano la nota agenzia arriva a Pompei. Una piazza importante che certamente «non sottovaluteremo – questa apertura ci avvicina a quelle che sono perle turistiche del nostro comprensorio – spiegano i ragazzi – la nostra idea è proprio quella di valorizzare soprattutto la nostra terra proponendo, a chi chiede un fine settimana, la ri-scoperta di posti meravigliosi appena dietro l’angolo».Low cost e coupon on line avevano scatenato il popolo de web trasformando ogni persona in un agente di viaggio «Ma non bisogna dimenticare i rischi – continua Nancy – Viaggiare in sicurezza è una nostra priorità così come dare assistenza, ove ce ne sia bisogno, durante la vacanza. Il fai da te nasconde sempre qualche insidia pronta a rovinare il viaggio».La forza dei due ragazzi sta proprio nel nuovo metodo di lavoro: «Prima di proporre un viaggio ad un cliente io e Nancy lo svolgiamo personalmente - racconta Anthony - in questo modo ci rendiamo conto dei costi e soprattutto instauriamo un rapporto di fiducia con le strutture turistiche. Questo ci consente di abbassare di molto il costo di un viaggio e avendo anche un tour operator in house saltiamo alcuni passaggi che avrebbero gravato economicamente sul prezzo finale. In questo modo possiamo realizzare piccoli sogni».Creare viaggi su misura e per tutte le tasche senza dover chiedere prestiti è la missione che si sono voluti dare i due giovani imprenditori. «Creare viaggi non solo secondo i gusti del cliente ma assecondando tutte le sue esigenze», spiega Nancy, una ragazza che testimonia come la passione può aiutare a costruire il futuro. «Ci vuole tanta organizzazione e buona volontà – dice – ma la felicità dei nostri clienti ci ripaga di ogni sacrificio».Il consiglio dei due ragazzi è di prenotare il proprio viaggio con largo anticipo. «Quest’anno proporremo ai nostri clienti soprattutto l’autunno al mare, con Sharm El Sheik, e il Natale a Cortina d’Ampezzo».