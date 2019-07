​Viaggia Quasi Gratis: un caso di successo che ha conquistato la Campania

Mercoledì 17 Luglio 2019, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2019 10:04

A parlare sono i titolari Antonio Ventimiglia e Nancy Busiello per spiegarci il segreto di un’agenzia di viaggi diversa dal solitoCosa c’è di meglio che partire sicuri di potersi godere il meglio della meta prescelta? Cercando bene si trova chi su questa filosofia ha incentrato il proprio business diventando in breve tempo un vero e proprio “caso” non solo nel settore turistico, ma in quello economico in generale.Viaggia Quasi Gratis realtà nata meno di quattro anni fa dalla passione personale dei titolari Antonio Ventimiglia e Nancy Busiello e dal loro intuito imprenditoriale; passata in breve da soli due impiegati (i due titolari) a circa trenta dipendenti, vanta un ambizioso progetto di espansione.Si è trattato soprattutto di passione personale, mia e di Nancy, mia compagna nella vita e negli affari –anche lei giovanissima, solo 26 anni n.d.r.-. Abbiamo sempre amato viaggiare e da questo amore è nata l’idea di creare un’agenzia diversa dalle altre, dove il cliente avrebbe potuto rivolgersi per poter parlare con qualcuno che ha effettivamente visitato e conosce bene le mete proposte. Quando abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura, però, nemmeno il nostro commercialista era d’accordo: “Siete pazzi? –diceva- Non vedete che tutte le agenzie di viaggio si trovano in difficoltà?”.Come si capisce subito dal nome della nostra attività, l’obiettivo è di permettere di viaggiare “quasi gratis”. Per riuscirci, la nostra strategia è quella di ridurre il numero degli intermediari, acquistare le camere presso cui soggiorneranno i clienti con larghissimo anticipo (anche un anno e mezzo) e conoscere alla perfezione le mete, creando contatti utili a spuntare prezzi vantaggiosi.Difficile spiegare il “come”. Posso solo dire che sia io che Nancy siamo stati animati fin dal primo momento da una grande fiducia nel nostro sogno e da una grande determinazione. Abbiamo deciso di non fermarci di fronte alle inevitabili difficoltà. Il nostro impegno è stato ripagato, tant’è vero che entro l’anno abbiamo intenzione di coprire in modo ancora più capillare la regione e nel giro di pochi anni arrivare prima a Roma e poi a Milano.Se dovessi indicarne una sola, direi quella di dover far fronte nel giro di pochissimo tempo a una mole ingente di richieste. Questo, naturalmente, è stato anche un bene, ciò che ha permesso di acquisire ulteriore fiducia nel progetto e iniziare a guardarci intorno per ampliare il team di Viaggia Quasi Gratis. Oggi siamo in trenta a lavorare, tutti under30, animati da sincera passione e capaci di agire realmente come una squadra.Qualsiasi sia l’ambito di lavoro penso sia impossibile prescindere dai social network e non a caso il loro ruolo si è rivelato importante anche con Viaggia Quasi Gratis. Nonostante questo, non c’è mai stata una pianificazione vera e propria del loro utilizzo: sia io che Nancy abbiamo iniziato a usarli per documentare i nostri viaggi, prima e anche per dare maggiore visibilità all’attività, poi.Il risultato è che di fatto siamo divenuti dei piccoli influencer, con diverse strutture in Italia e all’estero che ci contattano affinché possiamo visitarle e raccontarle tramite i social. Ma soprattutto, questi canali sono preziosi perché danno la possibilità al cliente di accedere alle nostre esperienze di viaggio.Non solo bassi, spesso migliori del fai da te sul web. Insomma, non temiamo confronti, soprattutto per chi decide di prenotare con un certo anticipo. Sono già disponibili le offerte per Natale e Capodanno 2019 e siamo già al lavoro per l’estate 2020. Su Facebook siamo @viaggiaQUASIgratis, su Instagram: viaggiaquasigratis_official, anthonyventimigliatravel, nancynabusiellotravel