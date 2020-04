​Milano, nasce la Rising Stars BSC Valves Academy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si candida ad essere una delle più prestigiose scuole di formazione dedicata ai cardiologi interventisti, è la Rising Stars BSC Valves Academy di Milano. La scuola, nata da pochi mesi e presentata in anteprima dal network editoriale PreSa ( https://prevenzione-salute.it/ ), ha l’obiettivo di valorizzare le abilità dei migliori chirurghi, una academy che, con il sostegno di Boston Scientific, apre le sue porte ai luminari di domani così da affinare le più avanzate tecniche legate a dispositivi medici di ultima generazione. I chirurghi potranno approfondire, in particolare, le procedure relative alle valvole cardiache e alla TAVI, ovvero l’impianto valvolare aortico per via transcatetere. E proprio la formazione di “stelle nascenti” è alla base di un progetto che vuole dare spazio ai nuovi talenti della cardiologia interventistica, fornendo loro gli strumenti culturali e professionali per affrontare, nella pratica clinica quotidiana, procedure mediche sempre più complesse. L’innovazione tecnologica ha impresso forti accelerazioni, in alcuni casi vere e proprie rivoluzioni, in tanti settori della medicina e della chirurgia; per questo è importante conoscerla, padroneggiarla e governarla con talento e sapienza.Forte di un solido background internazionale, il progetto “Rising Stars BSC Valves Academy” è tutto italiano. Messo a punto dalla Divisione di Cardiologia Strutturale presso la sede italiana di Boston Scientific a Milano, prevede 4 incontri formativi nell’arco di diversi mesi, 3 dei quali da tenersi presso l’Institute for Advanced Science di Milano. Rigore e know-how internazionali coniugati ad approccio, linguaggio e un format interattivo sono gli elementi portanti di questo corso che prevede non solo approfondimenti scientifici e tecnologici sulle valvole (TAVI), ma il coinvolgimento dei partecipanti nell’individuazione e selezione dei pazienti idonei, la condivisione di esperienze e la sperimentazione, sotto la guida di docenti esperti, delle tecnologie TAVI. Le prime due sessioni sono focalizzate su Procedure Planning, la pianificazione e gestione di una procedura d’impianto, e su Complex Anatomies, con la discussione di casi clinici. Nella terza giornata la parola sarà lasciata a opinion Leader del settore, i quali presentano l’esperienza dei propri centri.«La pianificazione del nostro operato è un punto fondamentale e spesso garanzia di buon risultato, se ben condotta. Il progetto Rising Stars BSC Valves Academy ha giustamente introdotto il corso dallo studio a tavolino degli elementi disponibili come valutazione clinica, studio TAC, ecocardiografia, doppler arterioso e venoso degli accessi vascolari», dice uno dei primi discenti Diego Maffeo (Responsabile Unità semplice di Emodinamica dell’Istituto Clinico Fondazione Poliambulanza) «È necessario che i cardiologi interventisti del domani sappiano impostare un piano di lavoro teorico prima di affrontare la procedura e non sono molti, oggi, i corsi disponibili per poterlo fare». Positivo anche il commento di un’altro discente d’eccezione: Damiano Regazzoli, Cardiologia Clinica e Interventistica, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano-Milano. E’ proprio lui a sottolineare che «la crescita professionale, in Cardiologia Interventistica, passa sempre attraverso la condivisione delle proprie esperienze e di quelle altrui. In questa serie di incontri – dice – è stato possibile confrontarsi con altri Emodinamisti, alcuni dei quali riconosciuti come leader nel campo del trattamento transcatetere delle valvulopatie». Chiuso il primo “corso-pilota”, iniziato a maggio, c’è grande attesa per la formazione della prossima classe.