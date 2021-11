«Più dialogo nelle terapie tra ospedale e territorio»

All’auditorium dell’Ordine dei medici di Napoli la specialistica ambulatoriale si è data appuntamento per discutere di «Normative e modelli organizzativi in sanità: coordinamento e feedback tra ospedale e territorio in Regione Campania». Ad aprire il dibattito il presidente Bruno Zuccarelli, che ha poi lasciato la parola al vicepresidente nazionale del Sumai-Assoprof, Gabriele Peperoni, al direttore della Scuola formazione sindacale Luigi Sodano e al segretario nazionale SiFoP Paola Mattei. Il dibattito è servito ad affrontare la necessità di potenziare i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali per le malattie croniche, degenerative e oncologiche, la cui prevalenza è in notevole incremento. «La pandemia - ha detto Peperoni - impone un’attenzione più dinamica e concreta sulla realizzazione di questi percorsi per non incorrere nel “rischio di distrarsi” dalla cura di cronicità e bisogni dei più fragili». Peperoni ha aggiunto: «Il punto di svolta è consolidare il dialogo tra gli specialisti dell’ospedale e del territorio alla luce di quanto è indicato nel Pnrr, che prevede per la sanità nuovi modelli di organizzazione, e la specialistica ambulatoriale è fondamentale nel progetto di una medicina di prossimità».