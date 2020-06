​PreSa, oggi on line lo speciale sulle Malattie Rare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua senza sosta l’impegno del network editoriale PreSa al servizio dei temi della salute e della prevenzione. Da questa mattina, on line su Il Messaggero (sezione Roma), Il Mattino, Il Gazzettino e naturalmente sul portale PreSa, lo speciale dedicato alle Malattie Rare. Un approfondimento che punta ad accendere un faro su un universo sterminato, nel quale molti passi in avanti sono stati fatti, ma ancora costellato di contraddizioni e difficoltà per i pazienti. Sempre con l’obiettivo di trasferire notizie certificate, dare informazioni utili e arrivare ai lettori con un linguaggio semplice e diretto, in questo numero sono stati coinvolti alcuni tra i maggiori specialisti italiani. Diversi i focus sulle novità, le terapie e gli obiettivi da raggiungere per far sì che una persona con malattia rara non sia più semplicemente un numero da incasellare in una statistica. Occhi puntati anche alla pandemia da Coronavirus, tra consigli utili e analisi che guardano a punti deboli e punti di forza di quanto si è fatto in Italia per assistere - anche in un contesto di crisi sanitaria come quello attuale - le persone con malattia rara. PreSa porta avanti così il proprio impegno con i lettori, sempre con lo sguardo rivolto alla valorizzazione di una cultura della prevenzione quale strumento fondamentale al servizio della salute.