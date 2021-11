Psicologi e alimenti, gli alleati anti-cancro

Una sana alimentazione e un sostegno psicologico aiutano a sostenere lo stress emotivo legato alla malattia nel percorso di diagnosi e cura realizzato nell’Oncologia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli diretta da Gaetano Facchini. Quando si combatte una neoplasia è infatti essenziale contare su figure altamente specializzate, ma soprattutto mettere il paziente e le sue esigenze al centro, sin dalla prima accoglienza e al momento della diagnosi. A Pozzuoli, nel day hospital di Oncologia, sono presenti, per questo, due psicologi-psicoterapeuti: Stefano De Simone e Ermelinda Quarata. Attraverso il colloquio clinico e diverse tecniche di rilassamento, loro cercano di promuovere nel paziente l’adattamento alle cure, stimolando l’attivazione delle risorse interne e limitando così l’insorgenza di un disagio psicologico legato alla malattia.

A questo sostegno si aggiunge l’attenzione a una corretta alimentazione, di cui si occupano Emilio Sardo e Mario Coco. I due medici sono impegnati concretamente a ribadire l’importanza della dieta sia per la prevenzione sia dopo la diagnosi oncologica. Basti pensare al miglioramento straordinario della qualità di vita che è possibile ottenere in quei pazienti che hanno difficoltà nella deglutizione per tumori della testa e del collo, oppure in quelli operati di tumore all’apparato gastroenterico, in particolare se costretti alla ileo colostomia. «La presa in carico globale di un paziente affetto da una malattia oncologica è indispensabile per gestire al meglio la patologia», sottolinea Facchini. E conclude: «Affrontare un tumore significa considerare ogni aspetto della malattia ed è attorno a questo concetto che ruota tutta l’organizzazione della nostra unità operativa complessa».