Tutto è partito da un incontro informale tra uno dei professionisti di Accenture a Napoli, Antonio Scialdone, Managing Director, e gli studenti della quinta C Sia (Sistemi informativi aziendali) e della quarta A e B ad indirizzo informatico dell'istituto tecnico statale Enrico Mattei di Casamicciola Terme. Location e tappa finale del percorso formativo avviato nell'ambito del progetto Scuola Impresa in collaborazione con l'Unione Industriali di Napoli - di cui con questo incontro si è conclusa la sessione del 2023 - è stata la sede all'isola C1 del Centro direzionale (Torre Saverio) di Accenture, azienda leader a livello mondiale nel settore dei servizi professionali guidata dal talento e dall'innovazione. Seduti intorno a un tavolo, proprio come in una riunione di lavoro, gli alunni del professionale ischitano hanno ascoltato il racconto delle prime esperienze lavorative di Scialdone, che nella sala "Liquid" ha ricordato i suoi primi colloqui lavorativi per incentivare i ragazzi a credere nelle loro potenzialità in vista dell'ingresso futuro nel mondo del lavoro.

Dalla teoria dei banchi di scuola alla pratica in azienda. Con questo spirito si è svolto l'incontro, che è partito dall'illustrazione dei settori in cui lavorano gli oltre 2.200 dipendenti della filiale partenopea (in Italia la grande famiglia di Accenture è composta da oltre 20mila persone, più di 700mila nel mondo). Tante le curiosità, le domande e i dubbi posti dai ragazzi ai professionisti della società, che hanno spiegato loro cosa sia un Atc (acronimo di Advanced Technology Center), ossia un centro dove la tecnologia è il cuore pulsante del gruppo di lavoro; come i clienti si suddividano in settori di interesse o quanto sia importante la formazione continua del personale «per far sì che arricchiscano il loro bagaglio di competenze in un mercato del lavoro in costante evoluzione».

Ma perché le aziende si affidano ad Accenture per avere una consulenza? «Perché hanno bisogno di competenze e professionalità adeguate con cui confrontarsi per affermarsi sul mercato», è stata la pronta risposta di uno degli alunni del Mattei. Un proficuo scambio di opinioni sul mondo della tecnologia e dell'innovazione che si è svolto nella prima parte della mattinata all'interno del cosiddetto Liquid studio, la sala dedicata alle demo, ai totem per l'e-commerce, alla robotica e all'intelligenza artificiale. Una prova pratica è stata infatti quella con cui Walter Molino, un altro dei professionisti Accenture intervenuti, ha coinvolto gli studenti nell'utilizzo di una applicazione per far comprendere loro il funzionamento del visore di realtà virtuale. E ancora tra i temi trattati il futuro di internet e il concetto di metaverso; gli strumenti tecnologici per individuare persone sospette; lo Iot, l'internet of things, ossia il percorso in base al quale, attraverso la rete, ogni oggetto acquista una sua identità nel mondo digitale; o le deepracer, il cui obiettivo è massimizzare i crediti positivi per avvicinare sempre più i dipendenti al mondo virtuale.

La seconda parte della visita ha riguardato la presentazione agli alunni della SAP App da parte degli speaker Carlo Iovino (Sap associate manager) con i colleghi Alessandro Manzoni e Sergio Panariello (quest'ultimo graphic expert), entrambi packaged App development analyst: i due hanno illustrato il funzionamento di una applicazione che permette di tenere in contatto i colleghi e aggiornarli sempre nelle sezioni Notizie e Iniziative di People Engagement. Una realtà in cui sono presenti le storie e gli aggiornamenti proprio come sugli altri social, ma super personalizzato con il contributo Accenture e dell'area SAP.