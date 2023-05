Appare subito chiaro che se vuoi inserirti nel mercato del lavoro dando credito alle tue inclinazioni, o aspirazioni, sono necessari determinati, e importanti, requisiti. È la premessa, imprescindibile, che i rappresentanti di Deloitte evidenziano agli alunni del liceo Elio Vittorini di Napoli che tra non molto dovranno scegliere una direzione da percorrere. Allora quali figure professionali danno vita e volto a una grande azienda che opera in ambito internazionale e si interfaccia, quindi, con sistemi e processi di lavoro che hanno impresso un altro marchio e ricorrono a una tecnologia fortemente avanzata? Garantire al meglio servizi professionali alle imprese come, ad esempio, revisione di bilancio e controllo di gestione, richiede non solo competenze tecniche ma anche alcune capacità caratteriali.

Un profilo, quello del candidato Deloitte, per così dire alto. Innanzitutto la laurea in discipline economiche, forte motivazione verso una carriera professionale, flessibilità, dinamismo e spirito di iniziativa, conoscenza della lingua inglese, propensione al teamwork. Una voce, quest'ultima, di grande importanza, perché la strategia di crescita di Deloitte in un mercato sempre più complesso richiede nuove professionalità che possano soddisfare al meglio i clienti in un contesto caratterizzato da continue evoluzioni tecnologiche e dal dinamismo nell'attraction dei talenti. Facciamo un esempio e prendiamo in considerazione il processo di selezione del revisore ideale in Deloitte dal punto di vista della personalità. L'attenzione dei ragazzi ha una subitanea impennata: quanti di loro hanno tutte queste nove qualità? Ecco, dunque, il revisore ideale Deloitte: brillante, ambizioso, responsabile, curioso, attento ai dettagli, orientato al teamwork, carismatico, con voglia di crescere. Deloitte come opportunità? L'azienda, si evidenzia, incoraggia le persone a essere stesse e a promuovere una cultura inclusiva che valorizza la diversità di punti di vista, esperienze e provenienze. Il percorso di selezione comincia con l'assessment (valutazione), prosegue con il test di inglese, il colloquio individuale con la figura del manager e continua con un altro colloquio, stavolta con il partner. E allora vediamo quale ruolo hanno queste figure professionali. Partner: è responsabile del progetto e dei rapporti istituzionali con il cliente. Manager: pianifica e supervisiona l'attività, gestisce i rapporti operativi con il cliente, coordina le risorse. Senior: è responsabile operativo dell'incarico e del coordinamento diretto del team. Assistant: collabora all'analisi e valutazione dei processi aziendali in relazione alle finalità del progetto. Va sottolineato che Deloitte offre la possibilità di un'esperienza all'estero per sviluppare un set di competenze di livello globale. Con i programmi, quindi, di International Mobility si possono acquisire abilità di tipo cross-culturale oltre che ampliare le proprie capacità di leadership. Il filo conduttore? Più flessibilità e creatività. Per un posto di lavoro più smart, meno formale, più agile, che consenta di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Per «sognare insieme un mondo migliore. Trasformarlo in proposito. Realizzarlo».

Le domande arrivano a raffica quando si è digiuni di qualsiasi esperienza lavorativa. E può non bastare quell'idea che hai nella testa e che potrebbe avere i contorni dell'approssimazione. Con i ragazzi del Vittorini si interfacciano i partner di Deloitte Mariano Bruno e Stefano Maria Santoro e la manager Valeria Luigia Giustino. Come presentarsi nel curriculum vitae? chiedono per tutti Alessandro Sferra e Angela Andrea Piccirillo. Ed ecco la prima sorpresa. Non fare solo l'elenco degli studi ed eventuali master ma darsi un volto, una identità anche, magari elencando qualche hobby o un'esperienza che non ha nessuna attinenza con la revisione dei bilanci, come per esempio un'attività di animazione. Perché Deloitte, oltre che sulle competenze, punta molto sulla personalità di chi mira a far parte del gruppo. E quando Immacolata Di Marco e Rebecca Russo chiedono quali sono le competenze inderogabili si ricorda che anche quelle informatiche sono estremamente necessarie in un mercato del lavoro fortemente digitalizzato. E quanto conta la conoscenza delle lingue straniere? domandano Antonio Ioio e Francesco De Filippo. Va da sé, viene evidenziato, che essere padroni anche delle lingue è un dato scontato in aziende come Deloitte che opera a livello internazionale e dove i colloqui con i candidati vengono fatti in inglese. Su questo versante si ricorda il programma Operazione Talenti che Deloitte riserva ai laureandi e che si propone, appunto, di trovare giovani preparati e molto motivati da avviare a una completa formazione. Ed eccoci al progetto Impact for Italy che interessa soprattutto a Raffaele Migliaccio e Noemi Chianese: una iniziativa a lungo termine, punto di riferimento per le istituzioni per supportare le aziende sul fronte dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, contribuendo a migliorare i percorsi formativi. E per creare competenze necessarie ad affrontare le sfide della quarta rivoluzione industriale, favorendo le diversità e l'inclusione e promuovendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale.