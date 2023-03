Vent'anni fa una sfida imprenditoriale, oggi una realtà affermata su tutto il territorio nazionale. Con oltre 300 persone dislocate su tre sedi (Napoli, Milano e Roma), Fides è una tech company specializzata in una doppia offerta di servizio: partnership consulenziali con i più importanti system integrator internazionali e sviluppo di progetti IT custom per clienti finali. La storia inizia 18 anni fa, quando Umberto Caccioppoli, dopo una carriera presso l'ex Banco di Napoli, decide di dar vita a un'attività imprenditoriale in ambito sistemi informativi aziendali. La fondazione di Fides nel 2005, a Castellammare di Stabia, dà inizio a un percorso ricco di successi, caratterizzato da uno sviluppo che ha portato l'azienda a diventare un punto di riferimento nel panorama tech nazionale. L'obiettivo di Caccioppoli era la realizzazione di un'entità basata sull'innovazione tecnologica che potesse essere utile alle istituzioni e ai giovani, fornendo opportunità concrete di entrare nel mondo del lavoro.

APPROFONDIMENTI Q8, missione sostenibilità tra qualità e innovazione Msc Crociere, navi green in vacanza verso il futuro Cam.pel, la via del lusso è una questione di pelle

Fin dai primi anni, l'imprenditore si avvicina al mondo dell'associazionismo e comprende l'importanza delle nuove generazioni per la crescita aziendale. Sulla base del legame con il mondo universitario e scolastico, decide di iniziare un'attività di training on the job, un'intuizione che oggi rappresenta un valore aggiunto sul mercato. Fides, infatti, ha sempre creduto nell'importanza dell'apprendimento sul campo per i giovani che abbiano terminato il percorso scolastico e che non hanno ancora un'esperienza lavorativa. Nel 2011, la sede viene trasferita al Centro Direzionale di Napoli, continuando a espandere la propria rete commerciale con i più importanti system integrator in ambito IT. In quegli anni, Caccioppoli riesce a consolidare i rapporti commerciali e parallelamente continua la frequentazione del mondo associativo. Oggi è parte del consiglio direttivo del gruppo Innovation Services di Assolombarda. Nel 2016, Fides approda a Milano, con l'obiettivo di ampliare il business aziendale. Sempre nello stesso anno, reduce da diverse esperienze presso aziende milanesi, il figlio Antonio Caccioppoli, oggi Cto, ritorna in azienda segnando un'importante svolta nel processo di innovazione aziendale. Antonio, infatti, sviluppa in poco tempo la business unit dedicata all'innovazione che oggi si occupa di sviluppo di progetti IT custom a supporto della Digital Transformation delle PMI italiane. Travel & Tourism, Retail, E-commerce e Green Technology. L'area vanta l'utilizzo di tecnologie innovative e la capacità di realizzare soluzioni altamente personalizzate per le esigenze dei clienti finali. Nel 2021, Fides costituisce una rete d'impresa insieme ad altre aziende italiane: Italit. Insieme ad altri grandi player, la rete si aggiudica un'importante attività infrastrutturale e applicativa di gestione e ampliamento dei sistemi informativi per la pubblica amministrazione centrale.

Questi progetti contribuiranno a un'interessante crescita nei prossimi anni, sia in termini di organico che di fatturato complessivo. Infatti, l'azienda ha recentemente costituito una nuova unità operativa a Roma, sede che accoglierà presto nuovi talenti. Sulla base delle previsioni di espansione, l'anno scorso la tech company ha anche inaugurato i nuovi uffici nel cuore del Centro direzionale di Napoli. Uno spazio innovativo capace di accogliere tutti i talenti e favorire lo scambio e la circolazione di idee e progetti. Oggi, l'obiettivo di Fides è accompagnare le PMI italiane nel processo di Digital Transformation, fornendo soluzioni innovative e customizzate anche grazie alla recente partnership con Aws (Amazon Web Services).