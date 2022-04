Fincantieri, la tecnologia fa risaltare l'esperienza

Il primo costruttore navale occidentale con 230 anni di storia e più di settemila navi progettate e costruite, Fincantieri, a confronto con gli alunni della IV B dell'Istituto tecnico nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento. Un confronto voluto anche dall'Unione Industriali per portare gli studenti del corso Macchine del Nautico in una grande realtà industriale, e in particolare nello storico presidio campano di Fincantieri che è lo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati