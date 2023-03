A giugno una nuova ammiraglia, la Msc Euribia, in costruzione nei Cantieri dell'Atlantico a Saint Nazaire, in Francia. Msc Euribia rappresenta un altro passo avanti per Msc Crociere nella sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra. Sarà alimentata a gas naturale liquefatto, Gnl, il combustibile più pulito che svolge un ruolo chiave nel percorso della lotta al cambiamento climatico, poiché riduce le emissioni di CO2 fino al 25% rispetto agli altri carburanti standard, eliminando allo stesso tempo anche altre emissioni atmosferiche. Solo un mese dopo arriverà Explora I, la prima di sei navi del nuovo marchio del lusso del Gruppo Msc, Explora Journeys. La compagnia dell'armatore sorrentino Gianluigi Aponte continua a crescere anche nel settore passeggeri e lo fa, senza soluzione di continuità, ormai da una decina di anni. E continuerà così, le basi sono già state gettate, almeno fino al 2030. Mentre continua a battere record l'altro ramo del Gruppo, quello planetario, in cui Msc primeggia con numeri da capogiro: oltre 730 navi impegnate sulle maggiori rotte mondiali del trasporto merci.

Per assecondare queste crescite, la Compagnia da anni è impegnata nell'acquisizione e nella gestione di importanti terminal logistici in vari Paesi del mondo, così come nella costruzione di propri terminal per le crociere come, ad esempio, quello che sta realizzando con Fincantieri, nel porto di Miami. Msc Crociere va avanti con determinazione anche nella salvaguardia dell'ambiente, con l'obiettivo, annunciato più volte, di voler raggiungere le emissioni zero entro il 2050. Nel frattempo, oltre all'utilizzo del Gnl, Msc sperimenta anche l'utilizzo dell'idrogeno grazie a uno studio portato avanti con Fincantieri. Inoltre tutte le nuove navi sono realizzate con la possibilità di allacciare la rete elettrica terrestre quando sono ferme nei porti. Non a caso la Compagnia di Aponte da anni investe anche nelle tecnologie marine ambientali di ultima generazione, con l'obiettivo di sostenerne lo sviluppo accelerato e la disponibilità a livello industriale. E non basta. Non si può certo tacere l'impegno globale di Msc Foundation nel portare avanti, focalizzare e far progredire i suoi impegni di conservazione, umanitari, culturali e ambientali. È di pochi giorni fa la partenza dal porto di Napoli per la Turchia di una nave, la Msc Aurelia, carica di beni di prima necessità per le popolazioni colpite dal terremoto.

Un pianeta grande e articolato quello di Msc, un'azienda che offre tantissime opportunità di lavoro per giovani meritevoli. Stare vicino ai giovani e stimolarli per farli arrivare preparati all'ingresso nel mondo del lavoro è un tema seguito sempre da vicino. Le scuole, gli Its, l'Università: non è certamente un caso se il direttore Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa, è stato chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Università Parthenope. E anche da questo punto di vista le iniziative di accompagnamento alla formazione sono veramente tante. Per i quadri dirigenti del personale di bordo il Gruppo Msc offre opportunità uniche grazie al simulatore che la compagnia ha fatto istallare nel proprio Club House di Sant'Agnello. Manovre in tutti i porti del globo, con la possibile riproduzione delle condizioni meteo più avverse: così si addestrano gli ufficiali con le più moderne tecnologie di bordo. Un meccanismo costantemente aggiornato che, spesso, viene utilizzato anche dalle Compagnie dei piloti di Stati esteri per saggiare i nuovi dispositivi, quelli più sofisticati, istallati sui ponti di comando.