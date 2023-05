Studiare e prepararsi a competere nel mondo del lavoro. «Nessuno vi regalerà nulla. I vostri obiettivi si concretizzeranno dimostrando sul campo le vostre capacità». Aureliano Cicala, direttore generale di Msc Crociere, risponde alle domande degli studenti della VE del Polo Tecnico Statale Fermi-Gadda, durante il secondo incontro organizzato dall'Unione Industriali Napoli nell'ambito dell'iniziativa “Studiare l'Impresa, l'impresa di studiare». Un'ora e mezza di dialogo utile anche per preparare il terzo incontro, quello che si terrà il 15 maggio sulla Msc World Europa, la nuova ammiraglia della flotta dell'armatore Gianluigi Aponte che ogni lunedì tocca il porto di Napoli.

Ha cominciato Mattia Cristopher Barile, interessato a conoscere i tempi necessari per raggiungere un buon livello lavorativo. E poi Francesco Santucci che chiede se anche un top manager ha la possibilità di sbagliare. Quindi sempre sulle carriere, ecco Gaetano Tuccillo interessato alla capacità di un manager di reggere lo stress per molto tempo. E quali sono i margini di errore nella domanda di Mario La Mula. E poi la parte tecnica con Domenico Iavarone, interessato a conoscere il numero dei motori che occorrono per spingere una nave come la Msc World Class. Fino alla sostenibilità, tema centrale nella domanda di Salvatore Sarmiento. Con quale velocità marcia l'innovazione nel settore marittimo è la domanda posta da Rosario Moffa. Mentre quanta energia è necessaria per alimentare da terra una nave ha voluto sapere Francesco Pio Fuschino.

«Nessuna strada è preclusa - ha detto Cicala - se ci sono capacità e voglia di impegnarsi. In Msc Crociere - ha raccontato, parlando della sua esperienza personale - ho trovato modo di esprimere le mia capacità pur avendo iniziato nel settore del trasporto aereo, prima come pilota e poi come responsabile marketing. I tempi necessari per raggiungere livelli alti sono sempre determinati dalla capacità e dall'impegno. Posso dire che in Msc Crociere, la più grande compagnia privata al mondo, ho trovato l'ambiente di lavoro ideale per esprimere le mie capacità. Le carriere - ha aggiunto Cicala - iniziano con un grande investimento di impegno e di preparazione. Bisogna seminare per anni. Poi si comincia a raccogliere, e i frutti sono tanto più abbondanti quanto più si è seminato. Insomma vince la determinazione e la voglia di affermarsi. Chi cerca scorciatoie quasi mai ottiene i risultati che spera. La selezione la fa lo studio e la voglia di fare, ecco perché io continuo a ripeterlo e lo dico a tutti i giovani che incontro. Impegnarsi significa anche che qualche volta si può commettere uno sbaglio, non esistono carriere senza intoppi. Ma l'importante è centrare l'obiettivo finale. E spesso per quell'obiettivo bisogna sgomitare, reggere la competizione. La forza per vincere la dovete trovare dentro di voi».

E poi la parte tecnica. I cinque motori che spingono la Msc World Europa, Wärtsilä 14V 46DF a doppia alimentazione. Questo significa che possono cioè funzionare con gas naturale liquefatto (Gnl) e con gasolio marino a basso tenore di zolfo (Mgo). Insomma un notevole passo in avanti se si considera solo il fatto che, fino a pochi anni fa, l'unico combustibile impiegato a bordo delle navi era il gasolio pesante. Di strada, comunque, bisogna ancora farne. «Msc Crociere - ha sottolineato Cicala - è molto avanti nel percorso verso le emissioni zero entro il 2050 così come prescritto dall'Imo (International Maritime Organization) proprio grazie all'utilizzo del Gnl e alla sperimentazione già avviata per l'utilizzo dell'idrogeno liquido. La famiglia Aponte ha fatto della sostenibilità ambientale un tema centrale della gestione del Gruppo Msc. Le navi dispongono di modernissime soluzioni anche per quanto riguarda la depurazione delle acque reflue, della gestione dei rifiuti, della desalinizzazione e purificazione dell'acqua. Inoltre sono state introdotte tecnologie adatte a non disturbare la fauna marina così come si bada al ripopolamento delle barriere coralline. Insomma continui investimenti nel settore della salvaguardia ambientale. E in questo filone si inserisce anche la possibilità di agganciare le nuove navi alla rete elettrica terrestre quando sono ferme nei porti. È evidente, però, che questo traguardo produrrà i migliori effetti quando l'energia assorbita sarà anch'essa fornita da fonti rinnovabili».

Risposte franche, dirette, per accontentare la voglia di sapere del ragazzi del Fermi Gadda, una scuola con ottime prospettive di ulteriore crescita grazie anche ai fondi del Pnrr: della struttura di Corso Malta sono stati messi a disposizione ben 665mila euro per 28 nuove aule, per laboratori e per prevenire la dispersione scolastica, visto che opera in una zona periferica dove si evidenzia il fenomeno dell'abbandono della scuola da parte dei più giovani.