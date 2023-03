Il filo conduttore su cui si snoda la governance dell'azienda è caratterizzato da tre parole: vision, mission e valori. Cardini imprescindibili per la Q8, affiliata della Kuwait Petroleum International, che nel 1986 lancia l'innovativo marchio. Leader nel settore energetico mondiale, nel nostro Paese registra numeri importanti: 2.800 impianti, 18 aeroporti serviti, vendite bunker nei principali porti italiani, 9 società controllate e 10 collegate. In parallelo accordi e collaborazioni con strutture universitarie e scientifiche oltre a progetti di forte impatto sociale. Il significato e la ricaduta di quelle tre parole? Essere una realtà che fornisce energia e servizi a supporto della crescita dei territori in cui opera. Con una forte attenzione a investire nel capitale umano e alla protezione dell'ambiente. Una rete di vendita che punta a una costante innovazione tecnologica e a un'offerta multi-energy che si traducono in servizi integrati ed elevata digitalizzazione e, soprattutto, in mobilità sostenibile.

APPROFONDIMENTI Msc Crociere, navi green in vacanza verso il futuro Cam.pel, la via del lusso è una questione di pelle

Tra le iniziative per ridurre l'impatto ambientale, ce n'è una molto particolare: sulle pensiline di oltre 200 impianti sono stati installati pannelli fotovoltaici per la produzione di energia. Il 97,4 per cento dell'energia elettrica utilizzata dall'azienda proviene da fonti rinnovabili. Un sistema di gestione integrato per salute, sicurezza, ambiente e qualità monitorato fra l'altro da più di mille safety walk all'anno, che ha la sua forza nelle certificazioni che riguardano tutti i processi aziendali attraverso cui Q8 commercializza i propri prodotti. E cioè tutti i punti vendita a gestione diretta, la logistica e la catena di forniture, depositi di Napoli e quelli aeroportuali, la società controllata Q8 Quaser per le vendite dirette dei prodotti energetici.

Sul fronte della qualità, si sottolinea, Q8 verifica scrupolosamente la conformità alle specifiche tecniche nazionali e internazionali per assicurare il perfetto funzionamento dei motori. In questa ottica vengono analizzati circa duemila campioni di prodotto ed effettuate oltre 8.500 analisi di laboratorio. I settori in cui si opera? Rete, extrarete, raffinazione, carte carburante, lubrificanti, marina, aviazione. La forza lavoro? Per la Q8 sono "persone al centro". Oltre 700, più 12 per cento di donne rispetto alla media del settore, 95 per cento a tempo indeterminato, 80 per cento di neoassunti con età inferiore a 30 anni. Un ampio programma di formazione che investe tutto il personale a 360 gradi come a esempio la recente Healthy&Safety week che ha visto 12 sessioni di formazione via webinar.

Ruolo strategico quello del deposito di Napoli: in pratica il fulcro delle attività logistiche di Q8 in Italia. Con la sua notevole capacità di stoccaggio, che garantisce una notevole flessibilità operativa, rappresenta un nodo logistico fondamentale, essendo la principale fonte di approvvigionamento del Sud Italia.