Avio Aero, il supermotore con le pale stampate in 3D

Se il filo conduttore dell'azienda è il viaggio verso il futuro si ha tutta l'impressione che il presente per molti versi abbia molte delle caratteristiche del futuro. La diretta in questi enormi padiglioni dell'Avio Aero di Pomigliano d'Arco, che con la loro produzione fanno volare l'80 per cento dei velivoli commerciali, si presenta agli alunni dell'istituto Barsanti collegati on line come la prova tangibile di una leadership tecnologica e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati