Deloitte, risolvere problemi con empatia e compostezza

Quali sono i requisiti necessari per lavorare con Deloitte? Il colosso della revisione contabile ha uno slogan, opportunities for curious minds, che rispecchia l'atteggiamento della multinazionale nei confronti del mondo del lavoro. Durante il secondo incontro con gli studenti del Liceo scientifico Mercalli per Studiare l'impresa, Mariano Bruno, senior partner e responsabile della sede di Napoli, illustra tutte le caratteristiche che servono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati