Le scarpe da lavoro, il casco e poi via tra capannoni, gru, lamiere. Gli studenti dell'IS Marconi Galilei di Torre Annunziata in visita allo stabilimento Fincantieri di Castellammare. Una giornata interessante per l'opportunità di guardare il risultato di nozioni spesso studiate solo sui libri. Ed è stato ancora più importante perché si tratta di studenti che sono alla fine del ciclo scolastico superiore e hanno potuto guardare la costruzione navale. Ed è la mission di Studiare l'Impresa, l'impresa di studiare, iniziativa organizzata da Unione Industriali Napoli in collaborazione con Il Mattino.

Le classi

APPROFONDIMENTI Vodafone, dal mare flegreo la connessione con il mondo Deloitte, passione impresa e fiducia nel made in Napoli Ala, la logistica globale dell'industria aerospaziale

Ieri è servita agli studenti della 5P elettrotecnica, della 5B gm informatica e della 5A meccanica per valutare concretamente la possibilità di lavorare nella cantieristica navale. Un settore in grandissima espansione, Fincantieri annuncia che già oggi c'è lavoro assicurato fino al 2030. Accompagnati dai professori Emilio Sorrentino, Giulio Tramontano, Scelia Miceli e Maria Rosaria Damiano, i ragazzi sono stati divisi in due gruppi. La visita al cantiere e la possibilità di guardare su un maxischermo il varo di Nave Atlante, l'ultima unità militare costruita a Castellammare e attualmente in allestimento.

Dopo i saluti di Filippo Greco, capo del personale, è toccato a Francesco Polizzi, responsabile qualità dello stabilimento, illustrare i numeri del colosso Fincantieri: 18 cantieri in 4 continenti; 21mila dipendenti diretti che diventano 90mila se si sommano alle ditte specializzate e certificate che lavorano per Fincantieri. Insomma, un'azienda dell'orgoglio italiano nel mondo che nel 2023 ha fatto registrare ricavi per 7,7 miliardi. Poi le specializzazioni: in primo piano le navi da crociere con una penetrazione nel mercato globale del 40%. Dal 1990 a oggi Fincantieri ha costruito in questo settore ben 120 navi. Quindi le navi militari: Fincantieri è il fornitore ufficiale della Marina Militare Italiana; e, grazie ai tre stabilimenti americani, è anche il partner principale della US Navy oltre che fornitore di molte marine di importanti Paesi in tutto il mondo. Le infrastrutture: basta ricordare che Fincantieri ha costruito il modernissimo terminal di Msc Crociere nel porto di Miami. Espansione, dunque.

In questo contesto c'è lo stabilimento di Castellammare che si è ritagliato un importante ruolo grazie alle capacità delle maestranze che si tramandano, ad esempio, specifiche competenze nella sagomatura delle lamiere.

I reparti

La visita ai reparti si è rivelata interessantissima per gli studenti che sono stati accompagnati dal capo produzione scafo, Lorenzo Ravera; da Gennaro Esposito capo della quality control e da Marco Cataldo capo officina navale. Le maestose gru, i carri ponti magnetici, il taglio delle lamiere, le saldature fino alla costruzione. Le lamiere, divise per spessori e qualità passano dal deposito al taglio; quindi alla sagomatura prima di entrare nei reparti dove si costruiscono i primi blocchi che poi formeranno la nuova nave.

Questi manufatti, poi, vengono sollevati e poggiati sullo scalo, prima la composizione dello scafo con tutto il suo contenuto di impianti e poi, man mano, i ponti superiori fino alla completa configurazione di tutta la nave. Quindi il varo: dallo scalo di alaggio la nave scivola in mare trascinando enormi catene che servono per frenare l'abbrivio. Ci pensano poi i rimorchiatori ad accostarla alla banchina di allestimento dove si potrà completare la costruzione.

Gli studenti del Marconi Galilei hanno potuto assistere in diretta anche al recupero della invasatura su cui è scesa in mare Nave Atlante. Una robusta struttura in ferro e legno su cui poggia tutto lo scafo fino al galleggiamento in mare.