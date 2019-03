Martedì 26 Marzo 2019, 12:00

Catturare l'attenzione di quindici ragazzi e farli appassionare alla figura del Consulente del Lavoro. Ma ha anche spiegato come leggere un cedolino paga, «qualcosa con cui prima o poi avranno a che fare tutti». Niente di più facile per Lucio Sindaco e il suo team, Daniela Meola, responsabile marketing e Susanna Martino, psicologa del lavoro. L'amministratore di Italia Paghe ha presentato agli studenti dell'istituto statale d'istruzione superiore Giancarlo Siani la sua azienda. Un progetto cresciuto nel tempo: partendo da studio di consulenza del lavoro, Sindaco ha creato una società di outsourcing a cui le grandi e medie imprese si rivolgono per la gestione amministrativa dei dipendenti, ma anche per chiedere servizi di payroll, l'elaborazione delle retribuzioni e la consulenza del lavoro online.La passione per il suo lavoro è stata il motore, la curiosità invece la benzina. Intorno a questi due tratti distintivi Lucio Sindaco ha fatto nascere Italia Paghe. E proprio questi sono i valori che l'amministratore è riuscito a trasmettere ai giovani ragazzi snocciolando aneddoti e, soprattutto, prospettando loro un lavoro futuro concreto. Appassionati dal racconto della grande macchina perforatrice Ibm che bucherellando le schede corrispondenti a ogni singolo dipendente ne elaborava i dati trasformandoli di fatto nelle voci della busta paga, Lucio Sindaco è arrivato a spiegare le nuove tecnologie, quelle che rendono Italia Paghe un'azienda in grado di proporre innovazione ai propri clienti. Ed è grazie alla collaborazione con Zucchetti che permette di creare software personalizzati e dunque adattati alle esigenze di ogni singola azienda che Italia Paghe si distingue sul mercato del lavoro cercando sempre nuovi talenti da formare. Così, per conoscere da vicino la prossima generazione di lavoratori l'azienda ha voluto investire nel progetto «Studiare l'impresa, l'impresa di Studiare» che concede ai ragazzi della scuola secondaria di entrare in contatto direttamente con realtà in grado di accoglierli anche subito dopo il diploma.«Certo, la laurea in alcune materie come giurisprudenza, scienze politiche, economia, psicologia o informatica, insieme a un buon livello di inglese, sono requisiti importantissimi ma non sempre fondamentali per lavorare. Molto spesso basta avere una ottima predisposizione nei confronti di quel determinato profilo richiesto spiega Sindaco gli informatici sono un esempio, non occorre per forza una laurea in questa materia, piuttosto cerchiamo ragazzi che sappiano usare i nuovi linguaggi web, che vogliano approfondire la programmazione e che abbiano una buona predisposizione al calcolo finalizzato alla elaborazione del libro unico del lavoro, perché noi caliamo l'informatica sulle aziende per fornire servizi su misura». Le grandi aziende che dunque esternalizzano la gestione del loro personale affidandola a Italia Paghe potranno godere di servizi innovativi. I clienti di Italia Paghe possono infatti essere autonomi, i loro dipendenti possono interagire con la piattaforma e fare operazioni attraverso infrastrutture digitali. Con un'app creata esclusivamente per la singola azienda si potrà timbrare il cartellino attraverso il proprio smartphone, avere sempre a disposizione la propria documentazione e addirittura farsi autorizzare le ferie. Il tutto grazie all'intuizione di Lucio Sindaco che ha investito sulla professione di Consulente del Lavoro in un momento in cui nessuno - in Italia e al Sud - sembrava averne compreso appieno le potenzialità di partner strategico di aziende più grandi cui offrire servizi personalizzati. «La figura specializzata del consulente del lavoro rappresenta il dipendente ideale per noi - spiega il team di Italia Paghe - perché ha fatto studi che abbracciano più ambiti di nostra competenza. Esiste una laurea e si può fare il praticantato per accedere all'Esame di Stato».