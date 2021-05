Q8, alla Darsena Petroli competenza e sicurezza

Studiare l'impresa non significa soltanto immergersi nei complessi meccanismi che ne determinano la forza ma appropriarsi anche di tutti quei corollari che fanno da supporto e che sono di importanza imprescindibile. Non a caso all'istituto Curie i rappresentanti della Q8, che devono spiegare agli studenti come ci si debba interfacciare con le aziende, partono da una premessa ritenuta determinante: perseguire gli Obiettivi di Sviluppo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati