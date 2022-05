Q8, etica e professionalità carburante per eccellere

Le immagini delle operazioni dell'imponente deposito di Napoli prima che il carburante arrivi a destinazione evidenziano plasticamente quello che per la Q8 è un must: la sicurezza. Gli studenti dell'istituto Medi di San Giorgio a Cremano si rendono conto di quanto sia imprescindibile quel determinato filo conduttore per una grande azienda che da diversi anni ha varato il Patto per la Sicurezza: un accordo tra Q8 e le imprese che lavorano nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati