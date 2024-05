Numeri, date e circostanze dell'espansione nel mondo di Ala, azienda fondata dagli imprenditori Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, rispettivamente presidente e vicepresidente, impressionano moltissimo gli studenti della quarta C dell'Istituto tecnico tecnologico Marie Curie di via Argine a Napoli, che fanno domande, riflessioni e discutono con i rappresentanti che l'azienda ha mandato nell'edificio scolastico napoletano. A rappresentare Ala sono Domenico Petrone, che si occupa di risorse umane, e Claudio Pezzullo, Coo e general manager in Italia della società. I due manager fanno un excursus di Ala, delineando il percorso di crescita, le opportunità presenti e future, le attività di responsabilità sociale. Non mancano consigli utili su come affrontare un colloquio di lavoro e come migliorare in vista del salto dalla scuola alle professioni.

Le questioni

Gli interventi di Petrone e Pezzullo innescano le domande dei ragazzi, tutte mirate ad approfondire la conoscenza di Ala. Pasquale Schiattarella chiede un'opinione sul reddito a tutti i costi e sul dibattito nel mondo dell'impresa. Pezzullo e Petrone rispondono che il reddito deve essere in prevalenza associato a una attività, ma invitano pure a concentrarsi sul modello di valori che può esprimere un determinato lavoro, al di là del compenso pur importante e legittimo. Manuel Cozzuto sottolinea che Ala ha una sede anche a Tel Aviv e chiede se la guerra sta portando ripercussioni. Pezzullo spiega che a Tel Aviv Ala ha una joint venture e racconta il modello di vita che vige in Israele. Arriva anche l'invito a tenere conto della multiculturalità e del fatto che, al di là dei confini geografici, le persone devono essere posizionate prima di ogni cosa.

Vittorio Corazza chiede una riflessione sulla sintesi e la sintonia tra l'uomo e la macchina e Petrone e Pezzullo rispondo che l'automazione non deve essere mai un dogma, ma una scelta che deriva dall'analisi dei costi e dei benefici. Evidenziano che un sistema di produzione non deve essere mai rigido ma pronto ad adattarsi alle circostanze.

Enrico Bartolo fa una domanda sulla sostenibilità dell'azienda, su cui già si era soffermato Domenico Petrone nel suo intervento: essendo Ala quotata in borsa, il bilancio è pubblico e da esso si possono ricavare tutte le informazioni sulle azioni sostenibili dell'azienda, dalle attività sociali all'impegno per le pari opportunità, fino a quello per l'arte, per le persone fragili, per il volontariato. Silvio Lombardi chiede cosa comporta il cambio di un lavoratore da una sede all'altra di Ala (sono otto nel mondo) e i due spiegano che i processi dell'azienda sono molto standardizzati e questo aiuta l'integrazione. Del resto, in Ala ci sono esempi di manager napoletani che hanno ruoli apicali a Tolosa, Londra e New York.

Francesco Coppola si concentra invece sull'intelligenza artificiale: diventa, questa, l'occasione per spiegare i vari campi di applicazione, ma i manager sottolineano che il ruolo della persona resta fondamentale. Anche Michele Manfredi invita a discutere delle iniziative di solidarietà che porta avanti Ala e la discussione si sposta su alcuni esempi di eventi benefici, come i pasti ai senzatetto di Napoli che ha coinvolto i dipendenti e ha generato un clima solidale e inclusivo. Nicola Gaiola ha fatto domande sulle nuove tecnologie: si è parlato quindi di open innovation, un approccio strategico e culturale in base al quale le imprese, per creare più valore e competere meglio sul mercato, scelgono di conoscere e analizzare idee, soluzioni e competenze che arrivano dall'esterno del contesto aziendale.

La comunicazione

Altre domande, poi, hanno riguardato il sistema di comunicazione tra le varie sedi e l'organizzazione del tempo libero per i dipendenti. Ala si propone da oltre 35 anni come partner unico di riferimento per la gestione e distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, fornendo un'ampia gamma di servizi e soluzioni logistiche ad alte prestazioni, in grado di semplificare e ottimizzare la gestione della supply chain dei clienti. La società è inoltre attiva nei settori energetico e ferroviario.