Dai libri di navigazione al ponte di comando. Per gli studenti della terza B dell'Ittl Duca degli Abruzzi il passo è stato brevissimo. Grazie a «Studiare l'Impresa, l'impresa di studiare», l'iniziativa organizzata dall'Unione Industriali Napoli con la collaborazione de Il Mattino, hanno avuto la possibilità di navigare su un catamarano del Gruppo Lauro. Dal molo Beverello a Sorrento e da Sorrento al molo Beverello con il Nettuno Jet: un'esperienza esaltante che ha concluso il ciclo degli incontri organizzati per stabilire un contatto diretto tra allievi capitani di lungo corso e società di navigazione.

L'accoglienza

APPROFONDIMENTI Ala, azienda dell'aerospazio per la crescita senza confini Vodafone, didattica digitale per accendere la creatività «Preparazione e curiosità essenziali nei team Deloitte»

A conferma della massima attenzione con cui il Gruppo Lauro segue la formazione dei giovani, è stato lo stesso armatore Salvatore Lauro ad accoglierli nei modernissimi uffici della compagnia che compongono l'hub principale del Gruppo Lauro al molo Beverello. «Siete voi i comandanti di domani - ha detto Salvatore Lauro - e per raggiungere questo traguardo dovete studiare e prepararvi». Poi l'imbarco sul Nettuno Jet, accompagnati dai professori di navigazione, Ferdinando Leone e Angelo Zizzi. A bordo gli allievi capitani di lungo corso hanno avuto anche la possibilità, a gruppi di tre, di passare qualche minuto sul ponte di comando e di chiedere spiegazioni al comandante Fulvio d'Alessio e al direttore di macchine Raffaele Merolla.

Ad appassionare di più gli allievi il plotter con la rotta tra il Beverello e il porto di Sorrento; la velocità del mezzo stabile sui 27 nodi; il Joystick accarezzato dal comandante per tenere il mezzo in rotta. Uno strumento che combina entrambi i jet quando si è in navigazione. E poi la manovra, dopo aver impostato l'apposita funzione che separa i jet su due diversi Joystick per facilitare l'accosto.

Gli allievi capitani si sono congratulati per il perfetto attracco al pontile Alilauro all'esterno del porto di Sorrento, avvenuto in maniera delicatissima nonostante una leggera risacca provocata proprio dall'abbrivio del Nettuno Jet. Lo sbarco a Marina Piccola di Sorrento, la visita alla biglietteria Alilauro e poi un giro nel centro della città costiera prima del nuovo imbarco e la rotta opposta in direzione del molo Beverello.

«Oggi il Gruppo Lauro - spiegano i rappresentanti della società agli allievi - ingloba 20 società e dispone di 47 navi oggetto di un costante rinnovamento green». Vale la pena ricordare l'intervento appena completato sul catamarano Giove Jet, che grazie a un un sistema propulsivo Volvo Penta IPS IMO III ha visto limitarsi del 30% le emissioni di CO2. Assante ha anche sottolineato che l'utenza annuale della compagnia si aggira sui 5 milioni di passeggeri per 37 destinazioni.

L'assetto

Sulle navi investimenti importanti, che si affiancano a quelli sulla promozione delle mete più ricercate della Campania. Tra le principali società del gruppo, l'Alilauro, con collegamenti per Ischia, Forio, Sorrento, Amalfi, Positano e le Eolie; la Alilauro Gruson, con collegamenti da e per la penisola sorrentina; la Alicost, che collega Salerno, Amalfi, Positano, Capri e Ischia; la Capitan Morgan che opera sul Metrò del Mare e cura le escursioni da e per Ischia; realtà cantieristiche come Marintecnica e Marina di Stabia; la Ontano Travel, agenzia che opera sia come tour operator sia al dettaglio per la pianificazione e la gestione di viaggi in Campania.

Il Gruppo Lauro è anche impegnato con importanti investimenti nella Stazione marittima di Napoli e negli ultimi anni ha ampliato l'offerta di servizi nel settore turistico con la gestione di importanti alberghi e ristoranti.