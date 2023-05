Alla scoperta dell'hotel Pagoda. C'è un sole caldo a Ischia, finalmente estivo e l'atmosfera è densa di attesa, curiosità e interesse. La stagione turistica prenderà il via il primo giugno, e la struttura a quattro stelle lusso di proprietà della famiglia Mazzarella che fa mostra di sé di fronte all'antico faro del porto d'Ischia ha aperto i battenti in anteprima per accogliere i ragazzi dell'istituto professionale di Stato Vincenzo Telese che forma gli addetti della proteiforme industria vacanziera nell'isola verde. Le squadre degli allievi di «Studiare l'impresa, l'impresa di studiare» sono al completo: la Quarta Accoglienza Turistica sezione B, con la docente Maria Messina; e il Quarto Commerciale-Grafico con la docente Mariarosaria Carratore. Sono tutti pronti a trascorrere una mattinata coinvolgente, guidati nel tour esplorativo dall'amministratore delegato Gianna Mazzarella (appena riconfermata al vertice della Sezione Turismo di Unione industriale Napoli) che presenta il team di giovani professionisti che vi lavorano. «Li abbiamo scelti precisa la manager - per le qualità umane e il desiderio di mettersi in gioco, con la giusta motivazione e i talenti multitasking necessari, senza bisogno di raccomandazioni. Anno dopo anno migliorano, scelgono i settori ai quali decidono di dedicarsi come specialisti, continuano a formarsi e sono la nostra vera forza».

E loro, i componenti dello staff, indossando eleganti divise che richiamano il «mood life style» degli ambienti, chic senza sfarzo, sono contagiosi per competenza, entusiasmo e senso d'appartenenza. A cominciare dal responsabile del personale Antonio Oliva, che ricorda come «i dipendenti qui si sentono partner della mission aziendale, con la certezza di crescere per affermare le proprie capacità». Sulla stessa lunghezza d'onda Valentina Scozio, che aveva cominciato in piena estate come stagista, in sei anni è diventata capo ricevimento e presto sarà vice direttore. Al front-office c'è Marika Varanese che ha fatto il tirocinio nel 2018 dopo aver frequentato proprio la scuola «Telese» e lancia un messaggio di «fiducia» agli studenti. In gran parte sono ischitani, come Salvatore Cosimato, che è qui da 13 anni e ha scalato tutti i ruoli fino a diventare maître. Con lui, Simone Mennella che si è «appassionato al bar» e studia per un futuro da bartender, mentre Rosario Scannapieco sta già in sala come un veterano. Serigne Ly, di origini senegalesi, faceva il portiere di notte; poi, prodigandosi «senza mai focalizzarsi solo sui soldi, altrimenti non si va da nessuna parte», è diventato il responsabile delle colazioni.

La cucina è il regno di, pronto a sfidare i buongustai con sapori mediterranei e prodotti locali, dal pesce agli ortaggi che hanno un'anima vulcanica come i «tre pomodorini che sono già salati naturalmente» e condiscono gli spaghetti. I fornelli sono digitalizzati e «dialogano tra loro»: la brigata si sta allenando anche per le grandi cerimonie. «Possiamo ospitare matrimoni con 280 ospiti e la prima prova la faremo il 12 giugno per le nozze di mia sorella Marina che sarà una tester d'eccezione», annuncia Gianna trasmettendo gioia ed empatia «per una sfida molto impegnativa»: trasformare un'azienda nata 26 anni fa come residence grazie all'intuizione del papà Francesco - in un «unicum» di qualità per clienti esigenti.