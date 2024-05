Una mattinata di scuola diversa per gli studenti della 4F del liceo economico-sociale Genovesi di Napoli. Per il progetto “Studiare l'impresa, l'impresa di Studiare” (realizzato da Unione Industriali Napoli, Ufficio scolastico regionale e quotidiano Il Mattino) sono stati accolti prima nella sede di R-Store in via dei Mille e poi hanno visitato il negozio poco distante, in via Nisco sempre a Chiaia. A dare il benvenuto ai ragazzi, accompagnati dalla docente Francesca Lupo, sono stati i professionisti di R-Store Maria Rosaria Sica, Martina Mauriello, Saverio Rossi, Mariano Russo e Giorgio Rondinara che hanno portato i saluti anche del Ceo, Giancarlo Fimiani che aveva conosciuto i ragazzi negli incontri nell'istituto.

Un incontro cominciato proprio con i responsabili di R-Store che hanno chiesto agli studenti le impressioni sulle precedenti tappe del progetto. I giovani, ricordando le due lezioni, hanno ringraziato gli esperti dell'azienda che «con semplicità e sicurezza si sono presentati raccontando sia esperienze personali che lavorative hanno affermato gli studenti - mostrando come con passione e impegno si possano raggiungere gli obiettivi che ciascuno si è prefissato, migliorando sempre più». Abbiamo avuto un'immagine di azienda solida - hanno concluso i giovani - attenta ai bisogni dei suoi dipendenti così come dei suoi clienti».

La conoscenza

Tra domande, video esplicativi e tour all'interno della sede i ragazzi si sono soffermati a guardare Mac degli anni Ottanta e altri dispositivi conservati negli uffici, fermandosi anche ad osservare i dipendenti al lavoro nelle diverse aree: dal marketing al facility e poi l'ufficio legale, l'ufficio ordini e acquisti e la divisione information technology. Durante la visita gli studenti del Genovesi hanno anche incontrato un dipendente che ha iniziato a lavorare come fattorino e poi è riuscito a occupare altri ruoli in azienda. Un esempio di come grazie all'impegno e seguendo inclinazioni personali e obiettivi si possa sempre migliorare. Particolare interesse ha suscitato il filmato in cui si racconta l'azienda, con scene girate negli stessi uffici visitati dai ragazzi, video dove si rimarca l'importanza del lavoro di squadra per ottenere ottimi risultati.

«Queste presentazioni e i video esplicativi - hanno spiegato gli esperti di R-Store - vengono mostrati ai neo assunti proprio perché sintetizzano il nostro lavoro e fanno comprendere l'importanza del saper lavorare in team, in qualunque settore ci si trovi. Dietro la vendita c'è e deve esserci sempre altro», hanno aggiunto i responsabili.

Le competenze

Come per i precedenti incontri a scuola, ai ragazzi sono state spiegate diverse competenze di R-Store: l'area Retail (vendita e consigli per chi si reca nei negozi), il Business (per le aziende), Service (le riparazioni), Education (prodotti e servizi rivolti alla didattica). Presenti in maniera capillare in Italia con quattro città di riferimento: Milano, Roma, Napoli (tre punti vendita, con il primo nel 2008), e Palermo, R-Store ha 34 punti retail in dieci regioni. Ambienti accoglienti e arredi minimal per offrire la migliore customer experience tra cura del cliente ed elevati standard di sicurezza.

Due milioni e seicentomila gli ingressi registrati nei negozi, con 482mila vendite in store. Non manca l'e-commerce: una realtà parallela in trasformazione. Anche l'acquisto di prodotti ricondizionati Apple ora una realtà, fortemente richiesta dal mercato. Ecco da dove nasce il progetto R-Store che è stato illustrato di nuovo ai ragazzi: una catena di negozi in cui si vendono prodotti ricondizionati. Device come nuovi, garantiti in ogni parte. Con R-Store si recuperano grandi quantità di smartphone, tablet e computer, che vengono rigenerati e reintrodotti sul mercato.