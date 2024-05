Presenza a livello globale ma sempre con un forte radicamento territoriale. Quello che si respira nel comprensorio Olivetti, sede da venti anni di Vodafone. Un complesso conosciuto come «la fabbrica davanti al mare», citato nei libri di architettura e di storia dell'industria dove gli studenti del liceo Tito Lucrezio Caro di Napoli sono entrati in maniera virtuale, collegati da scuola. Nella sede campana di Vodafone, una delle otto italiane, sono impiegate 500 persone nei settori commerciali, assistenza al cliente, tecnologie, risorse umane e staff. A dare il benvenuto è stata Lucia Zaietta, segretario generale di Fondazione Vodafone, che ha raccontato agli studenti i progetti digitali per promuovere l'inclusione nella società.

La mission

La Fondazione Vodafone Italia è nata nel 2002 con la volontà di creare una struttura autonoma dedicata ad attività di solidarietà sociale a favore della comunità: la mission è quella di sostenere la società civile favorendo accessibilità e inclusione sociale e migliorando la qualità della vita delle persone attraverso le nuove tecnologie. Finora investiti oltre cento milioni. In particolare ci si è soffermati sul progetto LV8 con cui Fondazione Vodafone è impegnata da tempo nell'avvicinare i giovani alle competenze digitali. Si tratta di una app che permette attraverso l'esperienza del videogioco di acquisire conoscenze digitali di base e di alcuni applicativi.

Una vocazione all'innovazione che Vodafone applica all'interno di tutti i contesti, come quello commerciale. «La telefonia in Italia è un mercato molto complesso, le telecomunicazioni sono al centro delle nostre vite eppure le tariffe sono le più basse a livello europeo. Come Vodafone ha spiegato Marta Barri, direttrice vendite consumer di area sud, agli studenti - abbiamo deciso di declinare la nostra strategia sui territori attraverso tre pilastri ossia qualità della rete, distribuzione vendite multicanale e una comunicazione differenziante in termini di vicinanza al cliente. Abbiamo una rete distributiva molto capillare, composta da 550 negozi monomarca a livello Italia di cui 160 in area sud, questo ci consente di offrire ai nostri clienti o potenziali tali un servizio di consulenza e assistenza completa. A questi si aggiungono 3.200 negozi multimarca, di cui 1.200 in area sud, che ci permettono di esser capillari in tutto il Paese, ed infine 150 punti vendita nella grande distribuzione, laddove cioè c'è un'alta presenza di clienti come ad esempio nei centri commerciali. A questo si aggiunge - conclude Barri - la My Vodafone App, un canale di comunicazione, assistenza e vendita sempre disponibile con i clienti, necessario ad intercettare i loro bisogni».

Le innovazioni

Dedicata alla tecnologia l'ultima parte della mattinata: gli studenti avevano già avuto modo di vedere le evoluzioni delle reti mobili e in particolare il 5G, di cui Napoli è stata protagonista con il lancio commerciale, tant'è che la città vanta uno dei tassi di adozione più veloci in Italia. Tra le diverse applicazioni, gli studenti del Lucrezio Caro hanno osservato uno dei casi d'uso più interessanti del 5G in ambito industriale: l'assistenza da remoto con la realtà aumentata. L'ingegner, Area manager sviluppo rete e implementazione Campania, ha mostrato agli studenti il supporto che viene fornito ai tecnici in campo durante le loro attività avvalendosi della rete 5G, che si caratterizza per alta velocità di connessione e bassa latenza. Un tecnico in campo dotato di Hololens si connette con un supporto remoto e attraverso questa connessione mostra quello che vede (impianti, apparati, allarmi) e riceve assistenza in tempo reale, perché gli vengono fornite procedure esplicative a supporto. Un momento che ha appassionato molto gli studenti.