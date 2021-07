Accordo Parthenope – MIT di Cambridge, ecco come studiare negli USA

L’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha siglato un accordo quinquennale di collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge, la prima azione congiunta è l’attivazione di un prestigioso ‘Master in Entrepreneurship and innovation Management – MEIM’ (Master in imprenditorialità e Gestione dell’Innovazione).

L’accordo internazionale è stato presentato in conferenza stampa, con la partecipazione del Ministro Mara Carfagna, del Rettore Alberto Carotenuto e del Prorettore Vicario Francesco Calza, di Vito Grassi – Vicepresidente Confindustria Nazionale, dell’Assessore regionale Valeria Fascione. Per la MIT Sloan School of Business si è collegato da Cambridge David Capodilupo - Assistant Dean, Global Programs of MIT Sloan.

‘Questa iniziativa testimonia la qualità dell’offerta formativa e il positivo spirito dell’Università Parthenope – ha sottolineato il Ministro Carfagna -. Le università, mai come oggi, devono essere il laboratorio della ripresa italiana e la politica ha dei doveri precisi: riabilitare l’istruzione per ribaltare l’idea pericolosa che si diffonde tra le giovani generazioni che in fin dei conti studiare serve a poco. Oggi vi è un sentimento di rassegnazione che va combattuto’.

La partenza del Master è solo un punto di partenza, a parere del Rettore Alberto Carotenuto, perché “E’ fondamentale dare ai giovani opportunità come queste, di crescita professionale e di confronto internazionale”.

Il Master, realizzato dall’Università Parthenope in collaborazione con la MIT Sloan School of Management, ha la durata di 12 mesi ed è l’unico del suo genere in Italia. Gli studenti si confronteranno con professori dell’Università Parthenope, del MIT e di altre rinomate università e potranno anche partecipare ad un programma intensivo di studio di tre settimane presso il campus di Cambridge (USA), avendo così l’opportunità di arricchire le loro conoscenze in un contesto internazionale all’avanguardia, entrando a far parte del MIT Sloan Affiliate Alumni Network.

Il Master prevede 50 posti di cui 27 riservati – a parità di merito - agli studenti dell’Università Parthenope del secondo anno delle lauree magistrali in Marketing e Management Internazionale, Informatica e di Ingegneria Gestionale abilitando, di fatto, la possibilità di sommare al titolo di laurea quello del master universitario MEIM. Gli studenti saranno formati anche attraverso attività di tirocinio, selezionate aziende supporteranno gli studenti in tutte le fasi di formazione ed approccio al mondo del lavoro.

Sono previste cinque borse di studio nel 2021 e otto nel 2022, la speranza è di aumentare il numero grazie ai contatti con numerosi imprenditori nazionali. Inoltre gli studenti dell'Università Parthenope possono contare su un sostegno economico studiato da Intesa Sanpaolo: “per Merito” è un finanziamento che ogni studente residente in Italia può ottenere alla sola condizione di essere in regola con il percorso di studi prescelto e non richiede alcuna garanzia.

Nel 2021 il MIT è stato classificato da QS World University Ranking – per il nono anno consecutivo - come la prima università al mondo. L’Università Parthenope con il MIT ha un accordo quinquennale di esclusiva in Italia in merito alle Scuole di Management.