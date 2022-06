ALL’UNISANNIO IL NUOVO CORSO IN SCIENZE NATURALI, GEOLOGICHE E AMBIENTALI

Unico percorso in Italia che unisce lo studio dei sistemi naturali alla gestione dell’ambiente e del territorio

Nasce all’Università del Sannio il nuovo corso in Scienze Naturali, Geologiche e Ambientali. Il percorso formativo, inserito nell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’ateneo sannita, risponde all’esigenza di formare figure in grado di comprendere e governare gli equilibri degli ecosistemi in un determinato ambiente. Un corso di laurea interclasse, unico in Italia, flessibile e dinamico, arricchito da attività laboratoriali e di campo. Un corso di laurea flessibile che offre più opportunità e che integra gli aspetti

culturali e professionalizzanti in comune e affini tra le Scienze Geologiche e le Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura. Dopo la laurea triennale, si può completare la formazione scegliendo tra la laurea magistrale in Geotecnologie per le Risorse, l’Ambiente e i Rischi e la magistrale di nuova attivazione in Scienze della Natura che prevede due curricula: in Scienze e Conservazione della Natura e in Didattica delle Scienze della Natura.

I CORSI CON FOCUS SULLE SCIENZE DELLA VITA

Nell’offerta del Dipartimento di Scienze e Tecnologie UNISANNIO rientrano anche i corsi di laurea con focus sulle Scienze della Vita.

Oltre ai corsi di laurea in Biotecnologie e Scienze biologiche e ai corsi di laurea magistrale in Biologia e Biotecnologie genetiche e molecolari, l’offerta formativa prevede anche una laurea professionalizzante in Tecnologie alimentari per le produzioni dolciarie.

SCEGLIERE IL CORSO PIÙ ADATTO AI PROPRI INTERESSI

Scienze Biologiche (triennale)

Scegliendo la laurea in Scienze biologiche, acquisirai conoscenze e abilità metodologiche, tecniche e strumentali sui diversi livelli dell’organizzazione dei viventi, senza trascurare gli aspetti genetico-molecolari, cellulari e funzionali alla base dell'organizzazione dei viventi, ottenendo una solida

preparazione che ti consentirà l’accesso alle diverse lauree magistrali di ambito biologico.

Biotecnologie (triennale)

Scegliendo la Laurea in Biotecnologie, acquisirai conoscenze e abilità metodologiche, tecniche e

strumentali attraverso le quali potrai diventare biotecnologo esperto in:

• Applicazioni in campo biomedico

• Tecnologie del DNA ricombinante

• Tecnologie cellulari

• Diagnosi di malattie genetiche

• Industria chimico-farmaceutica

La laurea ti darà una solida preparazione che ti consentirà l’accesso alle diverse lauree magistrali di ambito biotecnologico e biologico.

Scienze Naturali, Geologiche e Ambientali (triennale)

Il corso permette di approfondire tematiche di grande attualità. Il profilo professionale che ne deriva svolge una funzione trasversale tra discipline bio-naturalistiche e geologiche attraverso una visione interdisciplinare dell’ambiente. Il corso consente di acquisire la conoscenza di metodi e contenuti scientifici generali ed è in grado di migliorare l’attuazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nell’ambito della gestione della Natura e del territorio, dell’acquisizione di dati per il monitoraggio e la comprensione dei sistemi naturali, nell’analisi geo-ambientale. La particolare attenzione ad un uso sostenibile delle risorse, alla tutela della biodiversità e della diversità dei caratteri geologici, geomorfologici, idrologici e pedologici, alla conservazione degli ecosistemi, nonché alla mitigazione degli impatti del cambiamento climatico, permette la formazione di figure professionali in grado di valutare la resilienza degli ecosistemi rispetto a pressioni antropiche multiple al fine di salvaguardare i servizi ecosistemici.

Tecnologie alimentari per le produzioni dolciarie (corso professionalizzante a numero programmato)

La scelta di questo corso di laurea ti consentirà di inserirti rapidamente nell’ambito lavorativo del settore dolciario. Vuoi continuare i tuoi studi in modo che possa essere immediatamente inquadrata/inquadrato nella realtà aziendale con un’elevata capacità operativa e una predisposizione ad affrontare attività progettuali di media/alta complessità? L’obiettivo formativo principale di un corso di laurea professionalizzante è quello di costruire un profilo professionale d'intesa con imprese e ordini professionali partner del progetto, in modo da assicurare il corretto placement in uscita.

Biologia (magistrale)

Il corso di laurea sia articola in due curricula: il curriculum Biosanitario consente di acquisire un’approfondita conoscenza delle discipline dell’ambito biosanitario, con particolare riferimento ai processi fisiopatologici a livello cellulare, molecolare e sistemico, agli strumenti farmacologici a scopo preventivo e terapeutico, alle biomolecole e relativi processi biologici, ed alle metodologie analitiche avanzate. Il curriculum Risorse Alimentari e Nutrizione fornisce un’appropriata conoscenza di discipline dell'ambito alimentare e nutrizionale, con particolare riferimento ai processi e alle tecniche di produzione sostenibile delle risorse alimentari animali e vegetali ed alle conoscenze biomolecolari, fisiopatologiche e genetiche in relazione alla nutrizione umana, ai relativi squilibri e alle patologie associate. Scegliendo questo corso di studi si possono rivestire ruoli di elevata responsabilità nel campo della ricerca biomedica di base e applicata, della nutrizione umana, della gestione e controllo di processi in ambito molecolare-diagnostico e farmaceutico.

Scienze della Natura (magistrale)

Anche questo corso di laurea si articola in due curricula: il curriculum Scienze e Conservazione della Natura permette di acquisire un’approfondita conoscenza, teorica e sperimentale, della natura e degli ecosistemi nel complesso delle loro caratteristiche ambientali, geologiche e biologiche quali parti tra loro interagenti di un sistema complesso, con approfondimenti sulla biologia degli organismi e sull’evoluzione nel passato geologico più remoto. Il curriculum Didattica delle Scienze della Natura permette di acquisire un’approfondita conoscenza delle metodologie e delle tecnologie per operare nel campo della divulgazione e comunicazione scientifica in ambito naturalistico e della formazione e didattica nella scuola secondaria con l’acquisizione di strumenti per un approccio metodologico e tecnologico per la didattica laboratoriale. Gli insegnamenti vengono erogati con modalità mista, in particolare, 6 degli 11 insegnamenti sono erogati on line.

Geotecnologie per le Risorse, l’Ambiente e i Rischi (magistrale)

Scegliendo questo corso di studi si acquisiscono abilità nella programmazione di interventi geologici applicativi, nella tutela e valorizzazione del territorio e nella direzione e coordinamento di strutture tecnico-gestionali. Scegliendo questo percorso formativo potrai specializzare la tua preparazione culturale e sperimentale nello studio per l’analisi dei processi geologici e delle dinamiche geoambientali, tese alla valutazione dei rischi e alla pianificazione territoriali, nonché al reperimento e sfruttamento delle risorse idriche e lapidee, e potrai acquisire competenze tecnico-scientifiche e tecnologiche specifiche per l’analisi geotecnologica, nonché sviluppare capacità specifiche in vari ambiti geologico-applicativi.

Biotecnologie Genetiche e Molecolari (magistrale a numero programmato)

La scelta di questo corso di studi consente di avere una formazione teorico-pratica sugli aspetti più innovativi delle biotecnologie genetiche e molecolari nel campo dell'ingegneria genetica e della bioinformatica. Acquisirai un’appropriata conoscenza delle discipline nel campo delle nuove tecnologie bio-molecolari e genomiche e specifiche competenze per lo studio e l’utilizzo di cellule

staminali e di animali modello, generazione ed impiego di microrganismi geneticamente modificati e di organismi transgenici sia vegetali sia animali, bioinformatica, modellistica molecolare, sintesi di molecole organiche bioattive, validazione della biocompatibilità di materiali.

PERCHÉ SCEGLIERE UN CORSO UNISANNIO

Le opportunità per gli studenti che scelgono un corso UniSannio sono molteplici. L’ateneo sannita è perfettamente integrato nel territorio, pieno di storia e riferimenti culturali. È un campus urbano ricco di storia e culturalmente vivo, ma lontano dal caos delle metropoli.

Un ambiente che favorisce la reciprocità delle relazioni e il rapporto diretto docenti studenti. Ma l’UniSannio è anche punto di partenza per conoscere il mondo. La rete di rapporti internazionali sviluppata con prestigiosi atenei esteri permette agli studenti di confrontarsi con nuove realtà per completare al meglio il proprio percorso formativo.

IMMATRICOLAZIONI DA AGOSTO: OCCHIO AL WEB PER I TEST D’INGRESSO NON SELETTIVI

Per iscriversi a un corso di laurea del Dipartimento di Scienze e Tecnologie è necessario sostenere un test d’ingresso non selettivo, il TOLC Cisia. Dopo la prova è possibile immatricolarsi. Le iscrizioni a UniSannio partono da agosto, attraverso il sito web www.unisannio.it

Numero programmato solo per il corso di laurea professionalizzante in Tecnologie alimentari per le produzioni e dolciarie e per il corso di laurea magistrale in Biotecnologie genetiche e molecolari. Ciascun corso è riservato a 25 studenti.

