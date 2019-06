Graduate Fashion Week Londra International Catwalk Exhibition

Giovedì 13 Giugno 2019, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 17:59

Dal 2 al 5 Giugno a Londra nel quartiere di Brick Lane presso il Truman Brevery si è tenuto l’evento internazionale più importante per i giovani designer che si apprestano a concludere i propri studi nelle migliori Accademie Inglesi e del mondo. Grazie a questa opportunità i partecipanti hanno infatti la possibilità di incontrarsi e confrontarsi sulle passerelle sotto gli occhi dei media internazionali e di brand di moda del calibro di Givenchy, Ralph Lauren, Clarks e molti altri.Quest’anno protagonisti dell’Exhibition internazionale sono stati i nostri allievi Veronica Cascella, Nunzia Iovine, Gabriella Mongiapia e Fausto Vicidomini.Hanno avuto la possibilità di mostrare i capi più emblematici della loro ultima collezione, caratterizzati da lavorazioni artigianali innovative, tessuti eco, tecniche di tufting e di ricamo creativo.Hanno inoltre avuto la possibilità di mostrare ai vari direttori creativi e designer presenti a l’evento dal vivo le proprie abilità tecniche e creative.Protagonista invece della sfilata internazionale è stata la studentessa Imma Boccia che ha presentato la collezione “Not Your Beauty Doll” che oltre a denunciare la vanità e la superficialità che caratterizzano la società dei nostri tempi, con ironia mette in discussione dei canoni di bellezza che ormai vanno superati in nome di una bellezza imperfetta ma vera che esprima la propria individualità.L’evento è stato un assoluto successo, tutte le collezioni hanno attirato le attenzioni dei presenti e in molti sono stati contattati per collaborazioni con magazine ed editoriali del settore.confronto e dal dibattito che sono emerse idee creative.