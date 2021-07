L’OFFERTA FORMATIVA DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA UNISANNIO

Attenzione particolare alle richieste del mondo del lavoro e all’innovazione

Una costante attenzione al mondo produttivo per i corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria, riconosciuto Dipartimento di eccellenza per la ricerca scientifica. Nei bellissimi palazzi del centro storico di Benevento si può studiare Ingegneria Civile, Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni, Ingegneria Energetica, Ingegneria Informatica. Questi percorsi triennali trovano continuità nei corrispondenti corsi di laurea magistrale attivi a Benevento. La novità di quest’anno riguarda il corso di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica insieme alle Università del Molise e di Cassino.

SCEGLIERE IL CORSO DI INGEGNERIA PIÙ ADATTO AI PROPRI INTERESSI

Ingegneria Civile

L’ingegnere civile riveste un ruolo importante nella vita dei cittadini, progettando manufatti edilizi e sistemi urbani, strutture e infrastrutture come porti, ponti, grattacieli e strade o reti idrauliche e impianti per lo sfruttamento e la difesa delle risorse naturali.

Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni

L'ingegnere elettronico progetta, applica e gestisce i più moderni sistemi per l’acquisizione, l’elaborazione e la trasmissione dell’informazione.

Ingegneria Energetica

L'ingegnere energetico progetta e gestisce sistemi e processi in cui si ha conversione, trasporto o uso dell'energia, per garantire il migliore impiego delle risorse disponibili e ridurre l'impatto ambientale.

Ingegneria Informatica

L'ingegnere informatico progetta, sviluppa e gestisce sistemi e servizi ad alto contenuto software, affrontando aspetti specifici relativi alla gestione, sicurezza ed evoluzione di sistemi in rete e ad elevata complessità e caratterizzati spesso dalla necessità di elaborare grandi quantità di dati.

Ingegneria Biomedica

Il bioingegnere progetta sistemi e dispositivi in grado di migliorare la qualità della vita dell’uomo, utilizzando i principi e i metodi propri dell’ingegneria per affrontare e risolvere problemi di carattere medico e biologico.

PERCHÉ SCEGLIERE UN CORSO UNISANNIO

Le opportunità per gli studenti che scelgono un corso UniSannio sono molteplici. L’ateneo sannita è perfettamente integrato nel territorio, pieno di storia e riferimenti culturali. È un campus urbano ricco di storia e culturalmente vivo, ma lontano dal caos delle metropoli.

Un ambiente che favorisce la reciprocità delle relazioni e il rapporto diretto docenti studenti. Ma l’UniSannio è anche punto di partenza per conoscere il mondo. La rete di rapporti internazionali sviluppata con prestigiosi atenei esteri permette agli studenti di confrontarsi con nuove realtà per completare al meglio il proprio percorso formativo.

IMMATRICOLAZIONI DAL 2 AGOSTO: OCCHIO AL WEB PER I TEST D’INGRESSO NON SELETTIVI

Per iscriversi a un corso di laurea del Dipartimento di Ingegneria è necessario sostenere un test d’ingresso non selettivo, il TOLC Cisia. Dopo la prova è possibile immatricolarsi. Le iscrizioni a UniSannio partono dal 2 agosto, attraverso il sito web www.unisannio.it

Per maggiori info è attivo il Contact Center InfoStudente al numero verde 800 95 44 20 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18. Da cellulare comporre il numero 0566 76354.

LA RICERCA

La ricerca che si fa nei laboratori disseminati nell’anima antica della città è all’avanguardia in diversi settori. Dalla nanofotonica alla cyber security, passando per la bioinformatica, all’utilizzo sostenibile delle risorse energetiche e delle tecnologie innovative nel campo dell’ingegneria.

Le attività di ricerca vengono sviluppate sia nell'ambito di finanziamenti pubblici che in collaborazione con imprese private nazionali ed estere. Il Dipartimento si caratterizza per uno strettissimo rapporto di collaborazione con imprese, sia del territorio che con realtà nazionali e multinazionali. Sono centinaia le aziende che in questi anni hanno sottoscritto convenzioni ed accordi, finalizzati a vari scopi: dagli stage aziendali e placement dei giovani ingegneri, alla ricerca industriale e trasferimento tecnologico.

