L’OFFERTA FORMATIVA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE UNISANNIO

Focus sulle Scienze della Vita e della Terra

Nell’offerta del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università del Sannio rientrano i corsi di laurea con focus sulle Scienze della Vita e sulle Scienze della Terra.

Oltre ai corsi di laurea in Biotecnologie e Scienze biologiche e ai corsi di laurea magistrale in Biologia e Biotecnologie genetiche e molecolari, l’offerta formativa prevede anche un nuovo corso di laurea professionalizzante in Tecnologie alimentari per le produzioni dolciarie. Il DST propone, inoltre, i corsi di laurea triennale in Geologia per la sostenibilità ambientale e magistrale in Geotecnologie per le risorse, l’ambiente e i rischi, che permettono di approfondire tematiche di grande attualità per lo studio dell'evoluzione del nostro pianeta con indagini dirette sul terreno ed analisi in laboratorio.

SCEGLIERE IL CORSO PIÙ ADATTO AI PROPRI INTERESSI

Scienze Biologiche (triennale)

Questo percorso formativo è improntato alla comprensione del funzionamento degli organismi viventi, questo corso ti farà approfondire conoscenze teoriche e tecniche per condurre ricerche, studi ed esami biologici, biomedici e tossicologici in campo agricolo, zootecnico, alimentare, chimico, medico, farmaceutico ed ambientale.

Biotecnologie (triennale)

Scegliendo questo corso di laurea da un lato approfondirai le tue conoscenze biologiche e dall’altro imparerai ad intervenire per progettare e realizzare interventi di manipolazione biologica utilizzando le più recenti tecnologie.

Geologia per la sostenibilità ambientale (triennale)

Il corso ti permetterà di approfondire tematiche di grande attualità fornendo gli elementi di base per lo studio dell'evoluzione del nostro pianeta con strumenti che vanno dalle indagini dirette sul terreno ed in laboratorio ai più avanzati metodi nel settore del telerilevamento e della geofisica.

Tecnologie alimentari per le produzioni dolciarie (corso professionalizzante a numero programmato)

La scelta di questo corso di laurea ti consentirà di inserirti rapidamente nell’ambito lavorativo del settore dolciario.

Biologia (magistrale)

Scegliendo questo corso di studi potrai rivestire ruoli di elevata responsabilità nel campo della ricerca biomedica di base ed applicata, della nutrizione umana, della gestione e controllo di processi in ambito molecolare-diagnostico e farmaceutico.

Geotecnologie per Risorse, l’Ambiente e i Rischi (magistrale)

Scegliendo questo corso di studi potrai acquisire abilità nella programmazione di interventi geologici applicativi, nella tutela e valorizzazione del territorio e nella direzione e coordinamento di strutture tecnico-gestionali.

Biotecnologie genetiche e molecolari (magistrale a numero programmato)

La scelta di questo corso di studi ti consente di avere una formazione teorico-pratica sugli aspetti più innovativi delle biotecnologie genetiche e molecolari nel campo dell'ingegneria genetica e della bioinformatica.

PERCHÉ SCEGLIERE UN CORSO UNISANNIO

Le opportunità per gli studenti che scelgono un corso UniSannio sono molteplici. L’ateneo sannita è perfettamente integrato nel territorio, pieno di storia e riferimenti culturali. È un campus urbano ricco di storia e culturalmente vivo, ma lontano dal caos delle metropoli.

Un ambiente che favorisce la reciprocità delle relazioni e il rapporto diretto docenti studenti. Ma l’UniSannio è anche punto di partenza per conoscere il mondo. La rete di rapporti internazionali sviluppata con prestigiosi atenei esteri permette agli studenti di confrontarsi con nuove realtà per completare al meglio il proprio percorso formativo.

IMMATRICOLAZIONI DAL 2 AGOSTO: OCCHIO AL WEB PER I TEST D’INGRESSO NON SELETTIVI

Per iscriversi a un corso di laurea del Dipartimento di Scienze e Tecnologie è necessario sostenere un test d’ingresso non selettivo, il TOLC Cisia. Dopo la prova è possibile immatricolarsi. Le iscrizioni a UniSannio partono dal 2 agosto, attraverso il sito web www.unisannio.it

Numero programmato solo per il corso di laurea professionalizzante in Tecnologie alimentari per le produzioni e dolciarie e per il corso di laurea magistrale in Biotecnologie genetiche e molecolari. Ciascun corso è riservato a 25 studenti.

Per maggiori info è attivo il Contact Center InfoStudente al numero verde 800 95 44 20 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18. Da cellulare comporre il numero 0566 76354.

Consulta il sito e le pagine Facebook Instagram YouTube Twitter LinkedIn